الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

وكيل الأزهر يتفقد معرض الكتاب ويزور جناح "الداخلية" للتهنئة بعيد الشرطة (صور)

جريدة الدستور

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، يرافقه الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الخميس، معرض القاهرة الدولي للكتاب في أول أيامه. 

وزار فضيلته جناح وزارة الداخلية بالمعرض، للتهنئة بعيد الشرطة، معبرًا عن إعجابه بما يحويه الجناح من معروضات تسلّط الضوء على الدور العظيم للشرطة المصرية، وما يقدمه رجال الشرطة البواسل من جهد كبير  لحفظ أمن الوطن واستقراره.

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جناح الأزهر الشريف

كما تفقد  جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 وبأول أيامه، واستمع لبعض العروض والفقرات التي قدمها براعم رياض الأطفال بالأزهر الشريف، لدعم القضية الفلسطينية، حيث أشاد الضويني بهذه العروض وأهميتها لترسيخ الإيمان بالحق الفلسطيني في نفوس النشء، وتعريفهم بقضايا أمتهم.

معرض الكتاب

ويشارك الأزهر الشريف - للعام الثامن على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

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وكيل الأزهر جناح وزارة الداخلية معرض القاهره الدولي للكتاب الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف معرض الكتاب

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