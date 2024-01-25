الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأزهر يخصص ركنًا للتعريف بالقدس والقضية الفلسطينية بمعرض الكتاب

جناح الأزهر
جناح الأزهر

خصص جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، ركنًا يحمل اسم "القدس" ضمن جناحه بالمعرض؛ للتعريف بالقدس والتأكيد على عروبتها، انتصارًا للشعب الفلسطيني الأبيِّ.

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فلسطين على رأس العروض الفنية بجناح الأزهر فى معرض الكتاب (صور)

التعريف بالقضية الفلسطينية

يستهدف الأزهر بهذا الركن تعريف جميع فئات جمهور معرض الكتاب بقضية العرب والمسلمين الأولى وكل حر في العالم؛ بقضية القدس وتاريخها ومقدساتها، وفضح أسوأ احتلال رسخت له الصهيونية العالمية، وما تقوم به قوات الاحتلال من إرهاب وطمس للحقائق، في حق الشعب الفلسطيني الأبي، من خلال عدد من الكتيبات والأفلام الوثائقية.

كما يتضمن جناح الأزهر إصدارات وعناوين تؤكد عروبة القدس ودور الأزهر في نصرتها، من إعداد مجموعة من الباحثين بالأزهر الشريف، فضلًا عن الأعمال الفنية التي يقدمها طلاب الأزهر من مختلف الأعمار.

وتشارك مختلف قطاعات وهيئات الأزهر ومراكزه البحثية بمئات الإصدارات العلمية والكتب باللغة العربية واللغات الأجنبية وأنشطة متنوعة بالمعرض، حيث تعالج إصدارات جناح الأزهر أبرز القضايا الفكرية المهمة المعاصرة التي تشغل بالَ الباحثين وطلاب العلم، وتواجه المفاهيم المغلوطة، كما يجيب علماء الأزهر والواعظين والواعظات على أسئلة الجمهور ورواد الجناح في المسائل الدينية، وتضطلع الندوات الثقافية بالجناح بدور بارز في تقديم مناقشة فكرية عميقة بمشاركة كبار العلماء والمفكرين والكُتاب.

يستقبل جناح الأزهر زوّاره بدءًا من اليوم الخميس، ولمدة 14 يومًا في الفترة من 24 يناير حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، حيث يقع في قاعة التراث رقم (4)، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، يضم فيها العديد من الأركان المتميزة، كركن الفتوى، ومجلة نور، والخط العربى، والطفل والأنشطة الفنية.

جناح الأزهر القدس معرض القاهرة الدولي الكتاب قضية القدس طمس للحقائق

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