ركن مجمع البحوث الإسلامية بجناح الأزهر "موسوعة ثقافية" لطلبة العلم (صور)

شهد ركن مجمع البحوث الإسلامية بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولية للكتاب، إقبالا كبيرا من أبناء الأزهر والوافدين وطلبة العلم حيث تشهد مبيعات إصدارات مجمع البحوث إقبالا جماهيريا في الساعات الأولى لافتتاح المعرض.

وقال رواد الركن إنهم يتنظرون جناح الأزهر من العام للعام للحصول على الإصدارات التي يعرضها مجمع البحوث الإسلامية، التي تعد موسوعة ثقافية وتشمل إصدارات لأعلام الازهر الشريف.

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

يفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور اليوم الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

معرض الكتاب

معرض الكتاب