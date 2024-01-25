فى الساعة الأولى.. إقبال كبير على جناح الأزهر بمعرض الكتاب (صور)

انطلقت صباح اليوم، فعاليات اليوم الأول لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وشهد جناح الأزهر في الساعة الأولى إقبالًا كبيرًا من الجمهور.

ويضم الجناح عدة أركان مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.

ويشارك الأزهر الشريف - للعام الثامن على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55؛ وذلك انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام. حيث يقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4".

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب

معرض الكتاب