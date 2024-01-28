الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الشباب ومواجهة التغيرات المجتمعية" وقراءة في كتاب "الإمام الطيب رجل المواقف".. غدا

معرض الكتاب
معرض الكتاب

يعقد جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب، غدًا الاثنين، ندوة بعنوان "الشباب ومواجهة التغيرات المجتمعية، يحاضر فيها، د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، د.محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ويديرها الأستاذ محمود عبدالرحمن، مذيع بالمركز الإعلامي للأزهر الشريف.

كما يعقد جناح الأزهر ندوة بعنوان "لقاءً في إطار حملة "اقرأ" لكتاب: «الإمام الطيب رجل المواقف»، يشارك في الندوة صاحبة الكتاب د. عزيزة الصيفي، أستاذ البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية، د. حسن خليل، رئيس الإدارة المركزية للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، د. بديع عليوة، أستاذ الأدب والنقد المساعد بجامعة الأزهر الشريف، يدير الندوة د حسام شاكر، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف.

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رئيس "هيئة الكتاب" يبحث عن التراث فى معرض القاهرة الدولى للكتاب الـ55

ويشارك الأزهر الشريف - للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

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عروس المتوسط في عيون فاروق إبراهيم في معرض "أسبوع الإسكندرية للتصوير"

 

 

 

 

ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.
وقد اختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.
 

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