الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

ابتهالات وأناشيد دينية.. طلاب الأزهر يواصلون تقديم إبداعاتهم بجناح الأزهر

معرض الكتاب
معرض الكتاب

أدى طلاب وطالبات منطقة بني سويف الأزهرية، اليوم الجمعة، بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مجموعة من الفقرات الإنشادية والابتهالات الدينية وفنون إلقاء القصائد الشعرية، التي جذبت رواد جناح الأزهر، حيث تفاعلوا معها بإنشاد وترديد البعض منها.

 أنا أزهري والعمامة تاجي

جاءت الأناشيد والابتهالات ممزوجة بأداء إبداعي وأصوات عذبة جذبت رواد جناح الأزهر الشريف، حيث لاقت أنشودة "أنا أزهري والعمامة تاجي" وأنشودة "عليك سلام الله"، وأنشودة "ياصلاة الزين على نبينا" وابتهال "الليل أقبل والوجود سكون"، وغيرها من الأناشيد والابتهالات، استحسانا من الجمهور الذي تفاعل مع الطلاب.

 للعام الثامن على التوالي.. الأزهر الشريف يشارك في معرض الكتاب

ويشارك الأزهر الشريف -للعام الثامن على التوالي- بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.
وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

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معرض معرض الكتاب معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب الدولي القاهرة للكتاب

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