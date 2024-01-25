الوافدون بالأزهر يقبلون بكثرة على جناح "الأعلى للشؤون الإسلامية" بمعرض الكتاب

شهد جناح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حضورا طاغيا للوافدين من أبناء الأزهر الشريف، من طلبة العلم، حيث يقدم الجناح خصومات هائلة على الإصدارات ومنها 20% على المنتخبات والموسوعات بجميع اللغات، و25% على مطبوعات وإصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، و50 % على الإصدارات الإلكترونية.

وقال الدكتور محمد عزت، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف بالمعرض هذا العام، والذي يقدم لأول مرة بجناحها بالمعرض كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم "الجزء الثلاثون"، من إعداد الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة، وإشراف وتقديم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، هذا الكتاب الذي يُعنى إلى جانب بيان أسباب النزول ومعاني المفردات والمعنى العام للنص القرآني بذكر أهم مقاصد كل سورة على حدة.

تفسير الجزء الثلاثين من القرآن الكريم

وأوضح عزت أنه يتناول تفسير الجزء الثلاثين من القرآن الكريم من خلال تفسير المنتخب، بما تضمنه من إضافة لمزيد من معاني المفردات، وذكر مقاصد السور، وصحيح أسباب النزول.

ولفت إلى أن هذا الكتاب هو أحدث تقسير عصري يتناول السور تناول غير مسبوق، ويعد هذا الكتاب من الكتب التي اعتمدتها الوزارة ليتولى ائمة المساجد شرحها للنشء بمبادرة حصن طفلك بالقرأن خلال إجازة نصف العام، ويعد هذا الإصدار من الاصدارات الهامة التي يهم كل اسرة اقتناؤه لأطفالها، فهو كتاب مقدم للكبار والناشئة.

وتقدم وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الثقافة أعظم إصداراتها في تجديد الفكر الديني، حيث تقدم أكثر من 200 إصدار من سلسة رؤية للفكر المستنير "رؤية – رؤية للنشء".

تفاصيل معرض القاهرة للكتاب 2024

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

وفتح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55 أبوابه للجمهور اليوم الخميس، من العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

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