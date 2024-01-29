الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

عرض مسرحية "سر اختفاء الشمس" ضمن أنشطة "القومي لثقافة الطفل" بمعرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شارك المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، بتقديم برنامجه في رابع أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 55، أمس الأحد، في جناح الطفل، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة؛ 

 

وتضمنت الفعاليات مجموعة من الأنشطة الثقافية والورش الفنية المتنوعة منها: لقاء مع الأطفال الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير- مسرحية "سر اختفاء الشمس" تأليف المبدع الصغير محمد شعراوي، ورسوم المبدع الصغير سيف هيثم، ناقش الكتاب الشاعر أحمد طلب، عرض حلقة من مسلسل "بكره أجمل.. ضد الفساد" من إنتاج المركز القومي لثقافة الطفل تأليف السيناريست وليد كمال ورسوم الفنانة آيات حسني، وتم عرض حلقة بعنوان "صياد المستقبل"، وتم عمل لقاء تفاعلي مع الأطفال عن أشكال الفساد للتوعية ضده، كما تم عمل ورشة "تلوين" لبوستر ضد الفساد.

فضلا عن ورشة "الحكي" مع الكاتبة سامية زعتر- مبادرة حكاية بطل، وورشة "حكايات الانتصار" مع اللواء الدكتور أحمد فاروق، والدكتور هاني الأعصر، والكاتب محمد عبد الظاهر المطارقي، أدار اللقاء السيناريست وليد كمال، ولقاء مع رئيس تحرير "مجلة نور" الأستاذة نهى عباس، وحضر اللقاء الأستاذ عبد المنعم حسين نائب رئيس تحرير المجلة، وورشة "الرسم بالموسيقى" مع المايسترو والفنان وائل عوض، وعرض عرائس بعنوان "حكايات انتصارات أكتوبر" مع الفنانة إيمان صبري.

كما تم تقديم مجموعة متنوعة من الورش الفنية منها: ورشة "إعادة تدوير" وتم عمل عروسة بالمعلقة والورق الكوريشه، ورشة "تشكيل بالورق والفوم" وتم عمل شكل عين حورس، ورشة "تشكيل بالورق" وتم عمل شكل عروسة القفاز.

وعلى مسرح بلازا 2 تم تقديم عرض فني استعراضي وكورال فرقة "بنكمل بعض" لذوي الهمم، بقيادة منال منيب، تدريب تسنيم حمدي.

معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
معرض الكتاب
الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة الأعلي للثقافة المركز القومي لثقافة الطفل القومي لثقافة الطفل معرض القاهره الدولي للكتاب جناح الطفل

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