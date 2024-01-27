معرض الكتاب.. قصور الثقافة تقدم عددا من الورش للأطفال بجناح "حياة كريمة"

ضمن مشاركتها بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55؛ قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، عددا من الورش الفنية والحرفية، بجناح مبادرة "حياة كريمة"، في إطار برنامج وزارة الثقافة، وذلك بحضور عدد من الأطفال وذوي القدرات الخاصة.

في السياق؛ نفذت الفنانة شيرين عبد المولى ورشة ثقافية من خلال لعبة "البازل"، باستخدام ورق الفوم المضغوط، والجليتر، وتناولت في حديثها مع الأطفال مبادرة حياة كريمة وأهدافها، وما تقدمه من خدمات للمناطق الأكثر احتياجا خاصة في القرى والنجوع، من خدمات في التعليم والصحة والمسكن والبنية التحتية، وفي ضوء الشرح شاركت مع الأطفال بعمل مسابقة، لتنمية مهاراتهم العقلية، وتوزيع هدايا عليهم.

كما قدمت المدربة منى عبد الوهاب ورشة حلي وإكسسوار لتنفيذ مجموعة من المقتنيات باستخدام الخرز الملون والأبيض والأسود، وتفاعل معها الأطفال معربين عن سعادتهم بالمشاركة في الورشة.

تقدم الورش بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، والإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن.

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة تقدم مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب (صالة 1 – جناح B3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، تتناسب مع جميع الفئات العمرية، وبأسعار مخفضة للجمهور، كما تقدم برنامجا فنيا لرواد المعرض بمسرحي بلازا 1 وبلازا 2 يتضمن عروضا لفرق الفنون الشعبية والموسيقى والكورال، إضافة إلى برنامج مخصص للأطفال يشمل ورش الحكي الشعبي والألعاب الشعبية وورش الإبداعات الفنية وغيرها، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لأبناء المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"، وعدد من مناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات، وذلك في سياق خطط العدالة الثقافية وبناء الإنسان.

وحققت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مبيعات مرتفعة، بجناحها الذي شهد إقبالًا كبيرًا من جمهور المعرض، حيث بلغت مبيعاتها في اليومين أكثر من 20 ألف نُسخة كتاب من مختلف العناوين، حيث اشتمل الجناح على مجموعة متميزة من الإصدارات لعدد من المجالات الأدبية والثقافية.

جناح "حياة كريمة" بمعرض الكتاب

جناح "حياة كريمة" بمعرض الكتاب

جناح "حياة كريمة" بمعرض الكتاب

جناح "حياة كريمة" بمعرض الكتاب

جناح "حياة كريمة" بمعرض الكتاب

جناح "حياة كريمة" بمعرض الكتاب