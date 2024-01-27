"الجثة الحائرة".. رواية جديدة لـ أحمد السعيد مراد بمعرض الكتاب

صدر حديثًا عن دار إشراقة للنشر والتوزيع، رواية "الجثة الحائرة" للكاتب أحمد السعيد مراد، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55، التي تقام حاليا وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والممؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وذلك تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة".

الجثة الحائرة

وهي الجزء الثاني لرواية "جثة كعب داير" التي صدرت في يناير 2023، تدور أحداث الرواية حول الطبيب الشاب أحمد يسري الذي يتعلق مصيره بجثة مجهولة محتجزة بالمستشفى التي يعمل بها، ويتعاقب عليها الكثير ممن يدعون بأن الجثة تتبعهم، أحداث كبيرة ومهولة وألغاز ومفارقات كبيرة بحثًا عن الأهل الحقيقيين لهذه الجثة.

وتعليقا عن أحداث الجزء الثاني من الرواية كتب أحمد السعيد مراد على صفحته قائلا:

كيف تطور الأمر لتصير تلك الجثة المجهولة صيدا لألاعيب الجن، ومكائد السحرة، وجاذبة للفضائيين!! هذا بخلاف المفارقات الكوميدية والألغاز والمفاجآت العجيبة التي دارت حولها.

وقد قال أحمد السعيد مراد في تصريح خاص لـ"الدستور": الرواية تسير الأن في خطوات فعلية لتحويلها إلى عمل درامي، فقد تم الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بذلك، وجاري الآن كتابة السيناريو، وذلك بعد نجاح الأعمال الدرامية الطبية واقبال الجمهور عليها.

نبذة عن أحمد السعيد مراد

أما عن أحمد السعيد مراد فهو روائي وعضو اتحاد كُتاب مصر، نال الإقامة الذهبية من هيئة ثقافية دبي تقديرا لأعماله ومشواره الأدبي، صدرت روايته الأولى "ملائكة وذئاب" في يناير 2008م، تلاها العديد من الروايات المطبوعة كان أشهرها، "كتاب الأقدار ورُباع وما لا تعلمون ولا تسألني لماذا أحببتها"، أما آخر إصداراته فكانت رواية "كنز اليد الواحدة" الصادرة عن دار مبدعون.

معرض الكتاب 2024

تشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.