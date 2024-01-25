بكلمة الأميرة متة ماريت.. افتتاح فعاليات النرويج ضيف شرف معرض الكتاب

استضافت قاعة ضيف الشرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 55، كلمة افتتاحية لأميرة النرويج متة ماريت، يتبعها حوار بين يوستاين غاردر والدكتور أحمد بهي الدين.

وفي كلمتها؛ قالت الأميرة مته ماريت إنها سعيدة جدا باختيار النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب وانها تعرف مصر وحضارتها وتعرف اللاعب الشهير محمد صلاح وتعرف الكثير عن الثقافة المصرية.

وأضافت أن برنامج النرويج حفل بالعديد من الفعاليات إلى من شأنها سوف تقوم بتعريف القارئ المصري بالثقافة النرويجية المختلفة، وأكدت أن القراءة فعل جميل ولا بد من تدريب الصغار ليكونوا نواة للمستقبل وأن القراءة تكون شئ اساسي وليست هواية، وواصلت: اشكر مصر كوننا ضيف شرف معرض الكتاب ونعدكم بفعاليات رائعة.

وفي كلمته؛ قال الدكتور احمد بهي الدين العساسي: على مدار عام ونحن نعمل مع النرويج وبدعم وزارة الخارجية والسفارة المصرية والنرويحية من اجل برنامج يعبر عن الثقافة النرويجية ونرحب بواحد من اشهر الكتاب جوستاين جاردر وهو مولف رواية عالم صوفي وكل قارئ لها له حكاية معها لان عنوانها كان ملبسا عندما نقلت للعربية فصوفي تعني العالم الروحي فكان من اقتناها يعتقد انه يتحدث عن الصوفيه ويفاجى انه امام بطلة تبلغ منا لعمر ١٤ عام تتلقي رسائل لتتعرف عنا لفلسفة والفلسفة.معروفة لكن عندما كتبها جاردر كان مختلفا.

وأضاف: اختار جاردر قراءة خطابات من مجهول لكن الأمر هو فعل القراءة وكل من قرأ هذه الرواية لديه مجموعة من الأسئلة.

ووجه بهي الدين سؤلا لجاردر قائلا: كان هناك كثير من التجارب التي حاولت كتابة عن الفلسفة لكن متي كتبت رواية كبيرة وبشكل سهل لكل القراء والفكرة الاساسية وما هي اليات كتابة رواية فلسفية؟.

وأجاب الكاتب النرويجي الشهير جوستاين جاردر: إن مصر دولة غنية بالقصص كما نعرف وكيف أن روايته ترجمت لأكثر من لغة وتدور حول تاريخ الفلسفة.

واضاف: الرواية تحكي تاريخ الفلسفة الاوروبية وحين كتبتها كان يهمني ان تكون في شكل حكاية فالكتب التي تحدثت تاريخ الفلسفة.

وتابع: حين ذهب الكتاب للصين وجدت انهم قد استفادوا منه الي اقصي حد ممكن وكيف انهم خرجوا منه بتبسيط كامل للفلسفة تماما كما حاولت ان اقول في كتابة الرواية، واكد جاردر: اخذت نماذج حقيقية من االعالم الاسلامي في روايتي فهم جزء من تاريخ الفلسفة.

واكمل جاردر: .اظن ان هذا سؤال عالمي نحن نبذل الاهتمام بالصغار والشباب وتغذية الكبار وهذا سوالي بخصوص لماذا نحن في حاجة لكتب حتي قبل القصص الممتوبة كنا نختلق الحكايات.

وواصل: في معرض الكتاب نتعرف علي الفنانين وقصصهم ولفهم هذا الامر والعالم الذي نحيا فيه علينا ان نعتمد علي القصص شفاهة وكتابة.

ونوه جاردر ردا علي سؤال العساسي بأن مهارات القراءةتتضاءل لذلك يجب دعم النشء لمحاولة تعريفهم بالقراءة لانها هي الوسيلة لتقدمهم ووعيهم.

وسأل العساسي أن عالم صوفي انتشرت ويف نحكي عن العالم والكل كان ينظر للفلسفة علي انها اسئلة.. الرواية منحتنا اجابات بسيطة وسهلة؟.

ويضيف جاردر: قلت في بداية حديثي ان هناك الكثير ممن تعلموا من الحضارة المصرية منذ ٧ الاف عام والاطفال والكبار يعلمون عن الثقافة النصرية.ولكن هناك القليل يمكن ان تتعلمه الثقافة المصرية من النرويج وعندما نقرا عن الثقافة النرويحية فالكتب ليست جديدة لكنها قديمة وتتحدث.عنا ويمكن زيدة القصص وكما قالت صاحبة السمو فانها تعز الادب النرويجي وهذه ابطريقة للتبادل الثقافي يبقي علي الادب ابنرويجي بين الاداب اليقظة في هذا العالم ةهناك محفزات للادب وهناك الدول اللي تتحدث الانجليزية والعربية هناك العديد منا لميادرات الداعمة للقراءة لكننا نعتمد علي المولفين النرويجين، رغم ذلك فان الادب النرويجي يعتبر من الاداب الكبيرة التي يشارك بها الكثيرين وانا فخور بتقديمي الادب الانرويجي في نصر ويمكن ان يحظي باعجاب المصريين والعرب.

وسأل العساسي ما الذي تتطلع إليه ككاتب شهير؟

ورد جاردر: اريد قول شئي هناك الكثير ولكن باختصار اتطلع ككاتب الي الاشياء التي جربتها منذ كنت طفلا كانت لدي الكثير من الخبرات وحدثت لي الكثير من الامور وجودي بنفسي هنا معجزة وكوني مدرس للفلسفة ايضا، وكل ذلك حدث ايضا بسبب ابائي لانهم منفتحون للغاية.

واكمل جاردر: كان أبي يقول لي: يجب ان تعتقد ان العالم الطبيعي ليس بهذه السهولة، ان العالم الذي نعيش فيه ليس مجنونا ايضا، لذلك فانني اعتدت الا التزم بالعادي والطبيعي وتخطي الحواجز ولا بد للجميع من اثارة حب القراءة في الصغار والكبار والهامهم حتي تكون لهم طموحات كبيرة وكما قلت انه من المهم جدا ان نحفز اطفالنا واقول العالم موجود دايما بيننا وان نبذل كل جهدنا لاجل التفوق، علي سبيل المثال لا بد ان تكون شيئا من هذه الرسائل،ان نكون متسامحين جدا وهذه تطلعاتي كمؤلف وادعوا للتسامح والمحبة ونحن في هذا الكوكب سنعيش مرة.واحدة وانه يجب علينا ان نحب القراءة.

وفي النهاية قال العساسي إنه يشكر النرويج لاختيارها ذلك الشعار الجميل.. شعار: هذا هو الحلم.

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