السبت 27 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"مذكرات مجنون".. باكورة أعمال قصور الثقافة في سلسلة "الطبعة الثانية" بمعرض الكتاب

مذكرات مجنون
مذكرات مجنون

بعد أكثر من ثمانية أعوام من صدور الطبعة الأولى من "مذكرات مجنون وقصص أخرى" لأديب الصين الأشهر لوشون، ترجمته عن الصينية ميرا أحمد، وتقديم د. محسن فرجاني؛ تعيد الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، نشر هذا الكتاب، في باكورة سلسلتها "الطبعة الثانية"، وقد أضافت المترجمة ثماني قصص أخرى، ليصل إجمالي هذا العمل الفريد إلى 17 قصة.

وفي مقدمته عبر د. محسن فرجاني عن أهمية هذه القصص باعتبارها تعد علامات بارزة في مشوار لوشون الإبداعي، وأضاف أن اختيار المترجمة ينم عن إدراك عميق بقيمة النصوص وأهميتها في تاريخ الأدب الحديث، فضلا عن امتداد وتعاظم تأثيرها الإبداعي على أجيال الكتابة المعاصرة، حتى تكاد تقول إنها النصوص المفتاح، ليس فقط في الولوج إلى عالم لوشون القصصي، بل أيضا في استيعاب الأطر الفنية والفكرية التي تحكم حركة الإبداع القصصي ككل، عند روائيي الجيل الجديد، أي الجيل الذي بدأ مشواره منذ منتصف الثمانينيات حتى الوقت الراهن، فمن جعبة لوشون وسردياته التي بين يديك، خرج أيضا مو يان وكاو.

واستحدثت هيئة قصور الثقافة هذا العام، سلسلة "الطبعة الثانية" من خلال لجنة النشر برئاسة الكاتب الصحفي طارق الطاهر، وهي تعنى بإعادة نشر الكتب التى صدرت طبعتها الأولى بالهيئة في شتى السلاسل وقد نفد توزيعها.

يذكر أن هيئة قصور الثقافة تقدم مجموعة متميزة من أحدث إصدارات سلاسلها بجناحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، (صالة1 – جناحB3) تتجاوز 120 عنوانا جديدا، وتلقى إقبالا كبيرا من جمهور المعرض لتنوع العناوين وقيمتها وأسعارها المخفضة.

وحققت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مبيعات مرتفعة، بجناحها الذي شهد إقبالًا كبيرًا من جمهور المعرض، حيث بلغت مبيعاتها في اليومين أكثر من  20 ألف نُسخة كتاب من مختلف العناوين، حيث اشتمل الجناح على مجموعة متميزة من الإصدارات لعدد من المجالات الأدبية والثقافية، منها، الإصدارات الجديدة التي طرحتها الهيئة استمرارًا للاحتفاء بمرور خمسين عامًا على رحيل عميد الأدب العربي طه حسين، حيث تقدم 36 عملًا آخر للعميد هذا العام بخلاف 20 عملًا أصدرتها العام الماضي، بالإضافة إلى 5 أعمال ودراسات عنه، إلى جانب موسوعة "المستشرقون" لنجيب العقيقي في ثلاثة أجزاء، "أصل الأنواع" لداروين، "ما بعد الأيام" للدكتور محمد حسن الزيات، "تاريخ سيناء" لنعوم شقير، "تاريخ النهب الاستعماري لمصر" لجون مارلو، وغيرها من العناوين الصادرة حديثًا بالسلسلة، وأقبل الجمهور على رواية "مائة عام من العزلة" لجابرييل جارسيا ماركيز، والصادرة ضمن سلسلة "آفاق عالمية"، وشهد الجناح إقبالًا على إصدارات سلسلة "حكاية مصر"، وسلاسل الهيئة الشهيرة "الذخائر"، "الدراسات الشعبية" وغيرها.

مذكرات مجنون محسن فرجاني الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة هيئة قصور الثقافة

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