الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الشباب والرياضة" تعقد ندوة حول الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة

جناح الشباب والرياضة
جناح "الشباب والرياضة" بمعرض الكتاب

نظمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد، ندوة توعوية تحت عنوان "أهمية الصحة الإنجابية" في جناح الوزارة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، الندوة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وقد قدمها الدكتور يسري عزام، إمام مسجد عمرو بن العاص.

هدفت الندوة إلى توعية الشباب من زوار معرض الكتاب حول أهمية الصحة الإنجابية وضرورة تنظيم النسل، تم خلال الجلسة تسليط الضوء على المعلومات الصحية الهامة التي تسهم في تعزيز الوعي الصحي بين الشباب وتعزيز فهمهم لأهمية تنظيم الأسرة والرعاية الصحية اللازمة للمرأة والطفل.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 

تأتي هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 من معرض الكتاب مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم عدة مؤلفات ومن بينها كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى عدة أعمال صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

2B68E9E1-F744-4E7A-8EF7-6F72B10E4FB8
2B68E9E1-F744-4E7A-8EF7-6F72B10E4FB8
F1D08101-775B-4B56-BAA1-EA0E02EA0466
F1D08101-775B-4B56-BAA1-EA0E02EA0466
7AA5FE49-777A-4EBD-A6A7-EC09743CEE0E
7AA5FE49-777A-4EBD-A6A7-EC09743CEE0E
1343F74F-C163-4954-8121-ECFDA114043B
1343F74F-C163-4954-8121-ECFDA114043B
FEB7CFD4-7A62-4916-9B5F-3AEB37E80BBA
FEB7CFD4-7A62-4916-9B5F-3AEB37E80BBA
وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة أهمية الصحة الإنجابية معرض القاهره الدولي للكتاب الدورة الـ55 من معرض الكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب

الأكثر قراءة

الضربة قوية والضحايا بالجملة.. تفاصيل استهداف القاعدة الأمريكية على حدود الأردن

برقم الجلوس.. خطوات معرفة نتيجة الصف الأول الثانوى الترم الأول 2024

القاهرة والجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 عبر الموقع الرسمي

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول 2024

الأهلى يستعير "أبوجبل" من البنك الأهلى لمدة 6 أشهر

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخ عبدالقادر.. و«مقرئ السلطان»

وائل لطفي

سقط بالتقادم

ماجد حبته

هل شاركت الأونروا فى طوفان الأقصى؟!

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

صور

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الخطة البديلة.. ماذا ستفعل إسرائيل إذا قررت الخروج من غزة؟

هآرتس: نتنياهو أكثر زعماء العالم شرًا.. وجعل إسرائيل دولة مجرمة وقاتلة

هآرتس: نتنياهو مصمم على جنونه ضد حماس واستهداف غزة