"الشباب والرياضة" تعقد ندوة حول الصحة الإنجابية ووسائل تنظيم الأسرة

نظمت وزارة الشباب والرياضة، اليوم الأحد، ندوة توعوية تحت عنوان "أهمية الصحة الإنجابية" في جناح الوزارة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، الندوة برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وقد قدمها الدكتور يسري عزام، إمام مسجد عمرو بن العاص.

هدفت الندوة إلى توعية الشباب من زوار معرض الكتاب حول أهمية الصحة الإنجابية وضرورة تنظيم النسل، تم خلال الجلسة تسليط الضوء على المعلومات الصحية الهامة التي تسهم في تعزيز الوعي الصحي بين الشباب وتعزيز فهمهم لأهمية تنظيم الأسرة والرعاية الصحية اللازمة للمرأة والطفل.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

تأتي هذه الدورة من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 من معرض الكتاب مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم عدة مؤلفات ومن بينها كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى عدة أعمال صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.

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