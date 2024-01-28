النقل تنظم ندوة للتوعية بمخاطر الإدمان بشركة النيل

نظمت وحدة تكافؤ الفرص في وزارة النقل بتنظيم ندورة، لنشر الوعي بين العاملين والسائقين في الهيئات والشركات التابعة ضد مخاطر الإدمان والمخدرات.

ووفق بيان صادر عن الوزارة فأن الندورة تأتي في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل برفع الوعى الصحي بين العاملين وتنفيذ العديد من برامج التوعية.

ووجهت نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل المهندسة منى حسن قطب، بوضع مخطط يستهدف جميع قطاعات النقل بالوزارة، وتم التنسيق مع الهيئات والشركات التابعة، وإعداد أولى الندوات بالتنسيق مع أعضاء الوحدة الفرعية بشركه النيل العامة للإنشاء والطرق، وبحضورأعضاء من اللجنة الرئيسية والفرعية لوحدة تكافؤ الفرص بالوزارة.

والقي الندوة الشيخ جمال عبد العال مصطفى، مدير التوجيه بمنطقة وعظ القاهرة، والشيخ شريف أبو حطب، مديرعام منطقة وعظ القاهرة ومشرف فتوي والمصالحات بوعظ الأزهر الشريف بالقاهرة.

وشارك من صندوق مكافحة الأدمان، الدكتور محمد مصطفي محمد، خبير السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، وأميرة رجب، المشرف المساعد علي إدارة البرامج الوقائية بالصندوق، والمحاضر الخاص بالتأهيل النفسي، الدكتور أسلام محمد يحيي، زميل قسم المخ والأعصاب والطب النفسي بكلية الطب جامعة عين شمس.

ودارت الندوة حول أخطار الادمان وطرق المواجهة والعلاج، وتم خلال الندوة عرض اساليب وطرق المواجهة وكيفية علاج المدمنين والتأكيد علي أهمية التوعية، وخلق الوعي لدي العمال، ونشر وسائل التوعية والتثقيف بأضرار وخطر المخدرات والادمان ، وذلك لصالح العمل ولتفادي الاخطار وخصوصًا السائقين علي الطرق حيث أن الادمان يؤثر بالسلب ويكثر من حوداث الطرق ، وتم عمل حوار مفتوح بين العاملين والشيوخ وأوضحوا فيه خطر الادمان من الناحية الدينية علي الاسرة بأكملها وأنها تؤدى إلى الإنهيار وتشتيت شمل الأسرة، كما دارات كثير من الاسلئة من العاملين الحضور للساده المحاضرين وكانت الاجابات وافيه لهم.

وأوضح صندوق مكافحة الإدمان المخاطر والعواقب الناتجة عن الادمان، وأن خدمة العلاج المقدمه للمريض من خلال الصنوق مجانيه وعلى نفقة الدوله والتى تتم فى سريه كاملة.