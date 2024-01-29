توفير عدة طرق للحصول على تذاكر السكك الحديد بالمحافظات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات من خلال عدد من الطرق المختلفة؛ تيسيرًا على جمهور الركاب ولمواجهة التكدس أمام شبابيك التذاكر، لافتة إلى أن ذلك يأتي فى إطار سياسة التحديث والتطوير التى تقوم بها وزارة النقل متمثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمختلف قطاعاتها وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل بالإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وهى:

1- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات.

2- الحجز الالكتروني (أونلاين) من خلال موقع الحجز الالكترونى https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للاندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf والأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902 .

3- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية.

4- منظومة الدفع الفوري لحجز تذاكر السفر بالقطارات من خلال وكلاء البيع المنتشرين على مستوى الجمهورية بعدد 820 ألف نقطة بيع وذلك لقطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة (التهوية الديناميكية - المكيفة) بالوجهين القبلى والبحرى، إضافة لعدد 4 قطارات VIP بالوجه البحرى أرقام 905 - 917 - 906 - 916 بين القاهرة والإسكندرية.

كما أكدت الهيئة، في بيان اليوم، إمكانية حجز التذاكر قبل السفر ب 14 يوم، كما تتيح الهيئة الدفع بالكروت الذكية (كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر الـ Debit Card) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى الـ POS لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وناشدت الهيئة الركاب بضرورة وجود التذكرة مع الراكب قبل استقلال القطار من كافة المحطات حتى لو كانت المحطة لا يوجد بها شباك تذاكر وكذلك الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول لعدم تعرضه للغرامة المقررة، لافتة إلى أنها لا تدخر جهدا لتقديم أفضل خدمة مميزة لجمهور الركاب وذلك في ظل النقلة النوعية الكبيرة في مستوي الخدمة المقدمة التي يشهدها هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا.