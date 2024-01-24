الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد قطارات سكك حديد مصر من القاهرة إلى أسيوط ذهاب وعودة

قطار
قطار

ترتفع معدلات البحث بشكل دائم عن مواعيد قطارات سكك حديد مصر التي تمثل الوسيلة الأساسية للمسافرين بين مختلف المحافظات نتيجة لسرعتها والراحة خلال الرحلة. 

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مواعيد القطارات اليوم الخميس

في التقرير التالي، ننشر مواعيد قطارات سكك حديد مصر 2024 التي توضحها هيئة السكك الحديدية للتيسير على المواطنين في معرفة موعد القطار الذي يرغبون في الحجز فيه. 

من القاهرة الى اسيوط

قطار 974 قيام 5:30 صباحا روسي
قطار 1006 قيام 6:00 صباحا روسي
قطار 978 قيام 6:30 صباحا VIP
قطار 980 قيام 8:00 صباحا VIP
قطار 80 قيام 8:30 صباحا روسي
قطار 1004 قيام 9:30 صباحا روسي
قطار 2010 قيام 10:00 صباحا أسباني
قطار 158 قيام 10:30 صباحا روسي
قطار 982 قيام 12:00 ظهرا أسباني
قطار 160 قيام 12:15 ظهرا روسي
قطار 986 قيام 1:00 ظهرا أسباني

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قطار 186 قيام 1:30 ظهرا سياحي بعربات مكيفة ومحسنه
قطار 970 قيام 2:00 ظهرا أسباني
قطار 162 قيام 2:20 ظهرا روسي
قطار 164 قيام 3:30 عصرا روسي
قطار 990 قيام 4:00 عصرا أسباني
قطار 972 قيام 4:20 عصرا روسي
قطار 2006 قيام 5:15 مساء VIP
قطار 2012 قيام 5:30 مساء أسباني
قطار 872 قيام 5:45 مساء أسباني
قطار 188 قيام 6:00 مساء روسي
قطار 1014 قيام 6:50 مساء روسي
قطار 988 قيام 7:00 مساء أسباني
قطار 88 قيام 8:00 مساء أسباني
قطار 1012 قيام 8:20 مساء روسي
قطار 2014 قيام 9:00 مساء VIP
قطار 976 قيام 9:30 مساء VIP
قطار 996 قيام 10:00 مساء أسباني
قطار 90 قيام 10:15 مساء محسن
قطار 2008 قيام 11:00 مساء VIP
قطار 1008 قيام 11:15 مساء روسي
قطار 890 قيام 11:30 مساء أسباني
قطار 1010 قيام 12:05 ليلا روسي
قطار 1902 قيام 12:20 ليلا أسباني
قطار 934 قيام 1:10 ليلا VIP
من أسيوط إلى القاهرة
قطار 977 قيام 12:10 ليلا VIP
قطار 1903 قيام 1:05 ليلا أسباني
قطار 1015 قيام 1:45 ليلا روسي
قطار 2009 قيام 2:00 ليلا VIP
قطار 185 قيام 2:10 ليلا سياحي بعربات مكيفة ومميزة
قطار 973 قيام 2:20 ليلا روسي
قطار 1009 قيام 2:55 ليلا روسي
قطار 871 قيام 3:20 ليلا أسباني
قطار 997 قيام 4:35 فجرا أسباني
قطار 187 قيام 4:45 ليلا روسي
قطار 89 قيام 5:45 صباحا أسباني
قطار 165 قيام 6:00 صباحا روسي
قطار 989 قيام 6:40 صباحا أسباني
قطار 971 قيام 7:05صباحا أسباني
قطار 1011 قيام 7:40 صباحا روسي
قطار 991 قيام 8:20 صباحا أسباني
قطار 91 قيام 8:50 صباحا محسن
قطار 833 قيام 9:30 صباحا روسي
قطار 987 قيام 10:15صباحا أسباني
قطار 159 قيام 11:35 صباحا روسي
قطار 891 قيام 12:35ظهرا أسباني
قطار 2011 قيام 1:00 ظهرا أسباني
قطار 157 قيام 1:10 ظهرا روسي
قطار 975 قيام 1:50 ظهرا روسي
قطار 81 قيام 2:20 ظهرا روسي
قطار 981 قيام 2:35 ظهرا VIP
قطار 979 قيام 3:00 عصرا VIP
قطار 983 قيام 4:30 عصرا أسباني
قطار 935 قيام 5:15 مساء VIP
قطار 1007 قيام 9:10 مساء روسي
قطار 163 قيام 9:55 مساء روسي
قطار 2013 قيام 10:10 مساء أسباني
قطار 1013 قيام 10:30 مساء روسي
قطار 2007 قيام 11:20 مساء VIP
قطار 2015 قيام 11:30 مساء VIP

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