تداول 848 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 21000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 848 شاحنة و850 سيارة حيث شملت حركة الواردات 12500 طن بضائع، 459 شاحنة و835 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 389 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين دليلة والحرية بينما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي دليلة، الحرية وامل وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 9560 طن بضائع و335 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.

كما يستعد ميناء بورتوفيق لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلي متنها 800 سيارة بوزن 1600 طن قادمة من جدة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1260 راكبًا بموانيها.

جدير بالذكران موانئ البحر الاحمر حققت تداول 539 ألف طن بضائع عامة خلال شهر ديسمبر بنسبة زيادة 8% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وزيادة الصادرات بنسبة 24% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وتفوق الصادرات عن الواردات بنسبة 192 % خلال نفس الفترة

في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتأهيل وانشاء الموانئ البحرية، لتشجيع التجارة المصرية، وزيادة عمليات التصدير للخارج، وتعليمات وزير النقل الفريق كامل الوزير، بتسهيل إجراءات شحن وتداول البضائع بالموانئ المصرية حققت موانئ البحر الاحمر تداول 539 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة زيادة 8% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 401 الف طن بنسبة زيادة 24 % عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2022 كما حققت زيادة بنسبة 192 % عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 138 الف طن.



وشهد ميناء سفاجا تداول 379 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 9 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 119 ألف طن وصادر 260 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 61 ألف طن بنسبة زيادة 624% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 5 آلاف طن وصادر 56 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 56 ألف طن بضائع بكمية وارد 14 ألف طن وصادر 42 ألف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 43 ألف طن فوسفات.



ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن على الأرصفة.

وأشار إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية، وكذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع.