الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يتعامل مع 12 سفينة بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لـهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة.. بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة منها السفينة  (ANNA SMILE) والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ62338 طنًا من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

txt

تداول 68 ألف طن بضائع فى ميناء دمياط

 حركة الصادر من البضائع العامة 20361 طنًا
وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20361 طنًا تشمل: 1648 طن رمل و1000 طن كسب صويا و9300 طن يوريا و4046 طن مولاس و1500 طن أسمنت معبأ و2867 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56263 طنًا تشمل: 12500 طن ذرة و1201 طن خشب زان و3900 طن فول و13153 طن قمح و10790 طن خردة و650 طن فول صويا و450 طن نواتج تقطير و4164 طن زيت طعام و9455 طن حديد.

txt

اتفاقية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف شركات موانىء أبوظبي


بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1277 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 491 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3786 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 111222 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 181899 طنًا.
كما غادر عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدمًا قادمًا من العين السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5012 شاحنة.

اقرأ أيضًا: ميناء دمياط يتعامل مع 9 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

هيئة ميناء دمياط الميناء حركة الصادر حركة الصادر من الحاويات حاوية مكافئة

مواد متعلقة

اعرف مواصلات خطوط مواصلات معرض القاهرة الدولى للكتاب

النقل: بدء إنتاج قضبان السكك الحديدية بطاقة إنتاجية 800 ألف طن سنويًا

مواعيد قطارات سكك حديد مصر الـ VIP على خط القاهرة - أسوان ذهاب وعودة

تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

"السكة الحديد" تدفع بقطارات إضافية بمناسبة إجازة نصف العام الدراسي

جدول مواعيد قطارات "التالجو "المكيف" "الروسي" اليوم الخميس على خط القاهرة / الإسكندرية

تعرف على وظائف الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل ولينك التقديم

وزيرا التنمية المحلية والنقل يتابعان الموقف التنفيذى لمشروعات النقل والطرق الجارية بمطروح

الأكثر قراءة

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلى من أزمة صلاح محسن وشرط الزمالك لضمه

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

"توفر 20 مليار دولار سنويًا".. عبدالمنعم السيد يطالب بتحصيل رسوم من ضيوف مصر

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

رجب البنا: اكتشاف الذهب الجديد يتبع المعايير الدولية ويعزز الاقتصاد المحلى

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة

صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى إلى 25 ألفًا و105 شهداء