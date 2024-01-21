ميناء دمياط يتعامل مع 12 سفينة بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لـهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة.. بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 41 سفينة منها السفينة (ANNA SMILE) والتي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ62338 طنًا من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

حركة الصادر من البضائع العامة 20361 طنًا

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 20361 طنًا تشمل: 1648 طن رمل و1000 طن كسب صويا و9300 طن يوريا و4046 طن مولاس و1500 طن أسمنت معبأ و2867 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 56263 طنًا تشمل: 12500 طن ذرة و1201 طن خشب زان و3900 طن فول و13153 طن قمح و10790 طن خردة و650 طن فول صويا و450 طن نواتج تقطير و4164 طن زيت طعام و9455 طن حديد.



بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1277 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 491 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3786 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 111222 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 181899 طنًا.

كما غادر عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 50 حاوية 20 قدمًا قادمًا من العين السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5012 شاحنة.

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