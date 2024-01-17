ميناء دمياط يتعامل مع 9 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

أصدر المركز الإعلامي لـ هيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 7 سفن، بينما غادر عدد 11 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS ALEXANDRIA) التى ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 289 مترا وبعرض 45 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60502 طن من الغاز المسال.

حركة الصادر من البضائع العامة 21943 طنًا

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21943 طنا تشمل: 3585 طن رمل و700 طن كسب فول صويا و6450 طن يوريا و1360 طن مولاس و9411 طن أسمنت معبأ و437 طن ملح معبأ.

حركة الوارد من البضائع العامة 30206 أطنان

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30206 أطنان تشمل: 1306 أطنان ذرة و15733 طن فول صويا و1290 طن نواتج تقطير و1143 طن زيت طعام و4684 طن حديد و6050 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1424 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 747 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3675 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 133570 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 199681 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطارات بحمولة إجمالية 4997 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وطنطا وكوم أبوراضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6082 شاحنة.

جدير بالذكر أن اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحرى، قال إنه تم إنشاء موقع إلكترونى يستطيع من خلالها مالك أو من ينوب عن اليخت بالقيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل، مثلما يتم فى الدول الرائدة فى هذا المجال، مشيرا إلى أن النافذة الرقمية تقوم بإرسالها آليًا إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمى بقطاع النقل البحرى لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة، وذلك خلال 30 يوما.

وأضاف اللواء إسماعيل فى تصريحات خاصة للدستور أن ذلك يأتى لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بهذا القطاع الذي يدر عائدا للاقتصاد القومى، مشيرا إلى أن مصر لديها موقع جغرافى متميز، ولدينا مقومات تقوق دولا كثيرة، ويكفى أن لدينا قناة السويس قبلة الملاحة البحرية ولدينا مراين وموانئ سياحية جاذبة للاستثمارات العالمية والسياحة، وبالتالي يتم تعظيم موارد الدولة.