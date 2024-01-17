"النقل" تنشر صورًا جديدة لمحطة بئر العبد بعد تجديدها

نشرت وزارة النقل اليوم صورًا لمحطة بئر العبد بعد تجديدها واستعادة كفاءتها ضمن مشروع إعادة تاهيل وتطوير خط الفردان / بئر العبد وهذا المشروع بطول 100 كم حيث تم الانتهاء من إعادة تأهيل من الخط المسافة من الفردان وحتى بالوظة بطول 60 كم كمرحلة أولى.

و الهيئة القومية لسكك حديد مصر شهدت تطويرا خلال الفترة الماضية حيث تم تخصيص 225 مليار جنيه لقطاع السكك الحديد فقط من إجمالى 2 تريليون جنيه خصصتها الدولة وتم إنفاقها على قطاع النقل.

التخطيط لإنشاء خطوط جديدة ضمن الممرات اللوجيستية

وفى هذا السياق وعن تطوير السكه الحديد قال وزير النقل الفريق كامل الوزير فى تصريحات صحفية أنه في مجال البنية الاساسية للهيئة القومية لسكك حديد مصر فهناك انشاء لخطوط جديدة للسكة الحديد فقد تم التخطيط لإنشاء خطوط جديدة ضمن الممرات اللوجيستية بتكلفة تقديرية 70 مليار جنية لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية وأهم هذه الخطوط (خط النقل اللوجيستي القاهرة / الاسكندرية (بشتيل – الاتحاد –إيتاي البارود – القباري) مع إنشاء خطي (المناشي / 6 أكتوبر – كفر داود / السادات)) وكذلك خط الفردان / القنطرة شرق / شرق بورسعيد / العريش / طابا

وأضاف وزير النقل فيما يخص تطوير نظم الاشارات فقد تم تطوير عدد 60 برج إشارات على عدد 3 خطوط رئيسية، وفي اطار خطة تطوير المزلقانات فقد تم تطوير عدد 671 من1120 مزلقان وفي إطار إنشاء محطات جديدة وتطوير المحطات القائمة فقد تم تطوير عدد 246 من 708 محطة مستعرضا تطوير محطات ( مصر بالاسكندرية – رمسيس – دمنهور) وفي مجال إنشاء ورش جديدة وتطوير الورش القائمة فقد تم تطوير عدد 33 ورشة مثل (ورش السبتية / ورش الفرز)، وتم إنشاء عدد (5) ورش جديدة مثل (ورشة تالجو بالفرز / ورشة الجرارات ببشتيل /ورشة العربات ببشتيل).

محطة بئر العبد

محطة بئر العبد

محطة بئر العبد

محطة بئر العبد