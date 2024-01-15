الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على طرق الحصول علي تذاكر سفر السكك الحديدية بمختلف أنحاء الجمهورية

طريقة الحصول على
طريقة الحصول على تذكرة القطار


قالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه فى إطار سياسة التحديث والتطويربمختلف قطاعاتها وتنفيذًا لتوجيهات  الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بالإرتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب تم إتاحة الحصول على تذاكر السفر على جميع القطارات من خلال عدد من الطرق المختلفة وذلك تيسيرًا على جمهور الركاب ولمواجهة  التكدس أمام شبابيك التذاكر  .

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طريقة الحصول على التذاكرفى انحاء الجمهورية 

واشارت الهيئة  فى بيان لها اليوم ان الجهات التى يمكن الحصول على التذاكر منها هى: 
1- شبابيك التذاكر بمحطات  القطارات.
2- الحجز الالكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز الالكترونى https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home  ، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر  للاندرويد  https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf  ، والأيفون  https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902  .
3-  المكاتب  المتاحة بالهيئات والنقابات  الحكومية  ببعض  اماكن  الجمهورية  .
4- منظومة الدفع الفوري  لحجز تذاكر السفر بالقطارات  من خلال وكلاء البيع التابعين المنتشرين على مستوى الجمهورية بعدد 820 ألف نقطة بيع وذلك لكافة قطارات تحيا مصر على مستوى الشبكة وقطارات الدرجة الثالثة ( التهوية الديناميكية - المكيفة ) بالوجهين القبلى والبحرى بالإضافة إلى عدد 4 قطارات VIP بالوجه البحرى أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية.

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وأكدت الهيئة على إمكانية حجز التذاكر قبل السفر ب 14 يوم، كما تتيح الهيئة الدفع بالكروت الذكية ( كروت الإئتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card  ) من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى ( ال POS  ) لسداد قيمة التذاكر  ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.


وناشد الهيئة الركاب بضرورة وجود التذكرة مع الراكب قبل استقلال القطار من كافة المحطات حتى لو كانت المحطة لا يوجد بها شباك تذاكر  وكذلك الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول لعدم تعرضه للغرامة المقررة. 


واضافت ان الهيئة لا تدخر جهدا لتقديم أفضل خدمة مميزة لجمهور الركاب وذلك في ظل النقلة النوعية الكبيرة في مستوي الخدمة المقدمة التي يشهدها هذا المرفق الحيوي الهام الذي ينقل ملايين الركاب سنويًا.

طرق الحصول على تذكرة القطار
طرق الحصول على تذكرة القطار
طرق الحصول على تذكرة القطار
طرق الحصول على تذكرة القطار
طرق الحصول على تذكرة القطار
طرق الحصول على تذكرة القطار
طرق الحصول على تذكرة القطار
طرق الحصول على تذكرة القطار
الهيئة القومية لسكك حديد مصر سياسة التحديث فريق مهندس كامل الوزير وزير النقل شبابيك التذاكر وزارة النقل

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