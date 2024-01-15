هيئة الأنفاق: توريد وتصنيع 32 عربة مكيفة للمرحلتين الثالثة والرابعة للمترو

قال مصدر مسئول في الهيئة القومية للأنفاق إنه تم التعاقد مع شركة هيونداي روتيم الكورية لتصنيع وتوريد 32 قطارًا مكيفًا لاستيعاب تشغيل المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث للمترو، بالإضافة إلى 8 سنوات صيانة وعمرة جسيمة واحدة. وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى الحفاظ على سهولة وسيولة التشغيل للخط الثالث من خلال المحافظة على زمن التقاطع تزامنًا مع افتتاح المراحل التي تجري تنفيذها حاليًا.

القطارات تتميز بتزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات

وأضاف المصدر أن القطارات الجديدة تتميز بتزويدها بممر آمن يسمح بانتقال الركاب بين العربات لزيادة الراحة في ظروف التشغيل العادية، وتسهيل عمليات الإخلاء في حالات الطوارئ لا قدر الله. وأشار إلى أنه تم تزويدها بكاميرات تلفزيونية مثبتة في المقدمة للمراقبة المركزية للسكة. كما يوجد داخل العربات شاشات LCD لاستخدامها في تزويد الركاب بمعلومات عن الرحلة، أو يمكن استخدامها تجاريًا في بث الإعلانات التجارية مدفوعة الأجر.

وأوضح أنه يوجد في أعلى الأبواب الجانبية شاشة لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار. كما تم تخصيص أماكن للكراسي المتحركة لذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أنه تم أيضًا تزويد العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة فاقدي السمع.



وأكد أنه سيتم التجميع المحلي لعدد 10 قطارات في مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع في وجود خبراء كوريين من شركة هيونداي روتيم، مشيرًا إلى أنه يتم نقل القطارات التي يتم توريدها إلى الورش أولًا بأول لإجراء الاختبارات الديناميكية عليها، ويتم دخولها الخدمة تباعًا بعد انتهاء الاختبارات. وقد تم دخول عدد 10 قطارات الخدمة. كما يتم نقل مكونات القطارات التي سيتم تجميعها محليًا إلى سيماف لتتم أعمال التجميع، وجارٍ اعتماد شهادات الاستلام الابتدائية لعدد (9) قطارات الموردة من السلطة المختصة.