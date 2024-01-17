الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الطرق والكبارى: الهيئة تتابع تنفيذ أعمال الجسر الترابى للقطار السريع على مستوى الجمهورية (صور)

كوبرى مسار تقاطع
كوبرى مسار تقاطع 30 يونيو تقوم به الهيئه

أعلن اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، أن الهيئة تقوم بتنفيذ أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية  "كبارى المسار " – "كبارى السيارات " لمشروع القطار الكهربائي السريع الذى سيتم تنفيذه على ثلاث خطوط بطول 2000 كم على مستوى أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلى أن الهيئه تقوم بربـــط مـــوانىء الجمهورية (الجافة – البرية – البحـــرية) والمناطق الصناعية واللوجيستية بشبكة طرق قوية لتسهيل الحركة المرورية.

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القطار الكهربائى مشروع يضيف بعدا حضاريا جديدا لمصر

وأضاف في تصريحات خاصة لـ الدستور أن القطار الكهربائى مشروع يضيف بعدا حضاريا جديدا لمصر حيث يفيد حركة البضائع والمناطق اللوجستية، لأنه يعمل على توفير الوقت ويحد من زحام السيارات الثقيله بالموانئ، وهذا القطار سيعمل على نقل البضائع بدلًا من تلك السيارات، ما سيعمل على تنشيط حركة النقل والتجارة، وهو أمر مطلوب للمستثمر ويبحث عنه لنقل البضائع الخاصه به مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بتمهيد الطرق الخاصة به لذلك الجميع لا بد ان يعرف أن ملف الطرق استثمارا فى حد ذاته.

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وأشار إلى أن الهيئة تشارك فى أعمال الموانىء حيث يتم ربط ميناء السخنة بميناء الإسكندرية، وسيتم تأسيس مناطق لوجستية تتوزع فى نطاق المنطقة التى يعمل بها القطار السريع فى الميناء، وهو أمر معمول به بالخارج، وهو ما يجب تطبيقه فى مصر، لأنه يفتح مجالات عديدة فى مجالات الاستثمار مشيرا الى ان اهتماما كبيرا من قبل وزارة النقل بمجال الطرق لأسباب عديدة، منها تقليل زمن رحلة نقل المنتجات والبضائع ووتطوير الطرق يعنى جذب استثمارات وتوافر فرص عمل.

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وأوضح أن القطار الكهربائى بمثابة تجربة فريدة من نوعها، تدخل البلاد لأول مرة، لربط شمال وجنوب البلاد بشبكة قطارات تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلو متر في الساعة، ليختصر زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت، ويخلق الآلاف من فرص العمل للشباب مشيرا الى ان القطار يربط المناطق الصناعية «مناطق الإنتاج» بالموانئ البحرية «مراكز التصدير»، ويربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة «الدلتا الجديدة وغرب المنيا وتوشكي ومستقبل مصر»، بمناطق الإستهلاك وموانئ التصدير، إضافة إلى الربط بين المناطق السياحية بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح فى الرحلة الواحدة، كما أن شبكة القطار الكهربائي السريع، ستساهم في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية، لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط .

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اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى الهيئة العامة للطرق والكباري ثلاث خطوط والاعمال الصناعية البلاد فرص العمل

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