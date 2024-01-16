تداول 16 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لـهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1111 شاحنة و80 سيارة، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 608 شاحنة و70 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 503 شاحنة و10 سيارة.



يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2 بينما تغادر السفينتين الحرية1 ودليلة ، فيما استقبل الميناء بالامس ثلاث سفن وهى دليلة، الحرية1 وامل وغادرت السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 3780 طن بضائع و383 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الاربع وهي اور، بريدج، كوين نفرتيتي وايلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1440 راكب بموانيها.

جدير بالذكر أن وزير النقل شهد التوقيع بالأحرف الأولي لعقد منح التزام بناء وتطوير وادارة وتشغيل وتسويق وصيانة واعادة تسليم محطات الركاب والسفن السياحيه بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي.



وشهد فعاليات التوقيع بالأحرف الأولي لعقد منح التزام بناء وتطوير وادارة وتشغيل وتسويق وصيانة واعادة تسليم محطات الركاب والسفن السياحيه بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي، ووقع على العقد كل من اللواء محمد عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر وأحمد المطوع الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الوسط لمجموعة موانىء أبوظبي.