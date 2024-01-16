"النقل البحري": جهة واحدة للموافقة على رحلات اليخوت السياحية خلال 30 دقيقة

أعلن اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، عن إنشاء موقع إلكتروني يستطيع من خلاله مالك اليخت أو من ينوب عنه القيام بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل مثلما يتم في الدول الرائدة في هذا المجال، وتتولى النافذة الرقمية إرسال البيانات آليا إلى الجهات المعنية لمراجعتها وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمي بقطاع النقل البحري لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة.

وقال إسماعيل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن ذلك يهدف لتعظيم سياحة اليخوت في مصروتبسيط وتسريع الإجراءات، كون القطاع يدر عائدا على الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن مصر لديها موقع جغرافي متميز ولدينا مقومات تفوق دول كثيرة ويكفي أن لدينا قناة السويس قبلة الملاحة البحرية، وهناك أيضا مارين وموانئ سياحية جاذبة للاستثمارات العالمية والسياحة، وبالتالي تعظيم موارد الدولة.

وأضاف أن من أهم الإجراءات التي تمت لتعظيم سياحة اليخوت إنشاء نافذة رقمية، حيث قام قطاع النقل البحري بالتنسيق مع الشركة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات التابعة لوزارة النقل بإنشاء منصة رقمية تعمل بـ 3 لغات، الإيطالية والفرنسية والإسبانية، وتعمل النافذه بالتنسيق مع 13 جهة كان يتعامل معها السائح الأجنبي من قبل وكانت تستغرق وقتا طويلا، لكن اليوم أصبح إصدار الموافقة الواحدة على برنامج زيارة اليخوت السياحية عن طريق النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية وتستغرق 30 دقيقة فقط، بدلا من 15 – 30 يوما سابقا.

أوضح رئيس قطاع النقل البحري أنه تم التنسيق مع وزارة الخارجية، ومنح السائحين الأجانب الوافدين لجمهورية مصر العربية على متن اليخوت السياحية الأجنبية إقامة سياحية لمدة 3 أشهر بدلا من شهر، موجها الدعوة للمستثمرين في قطاع الخدمات اللوجستية للتعرف على الإجراءات التي تمت مؤخرا في قطاع النقل البحري بدعم من قبل وزارة النقل.