الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موانئ البحر الاحمر: تداول 539 ألف طن بضائع عامة خلال شهر ديسمبر بنسبة زيادة 8% عن العام الماضي

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر


اعلنت هيئة موانى البحر الاحمر انها حققت  تداول 539 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة زيادة 8% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 401 الف طن بنسبة زيادة 24 % عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2022 كما حققت زيادة بنسبة 192 % عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 138 الف طن.

وقالت فى بيان لها اليوم ان ذلك يأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتأهيل وانشاء الموانئ البحرية، لتشجيع التجارة المصرية، وزيادة عمليات التصدير للخارج، وتعليمات وزير النقل الفريق كامل الوزير، بتسهيل إجراءات شحن وتداول البضائع بالموانئ المصرية

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 وزيادة الصادرات بنسبة 24% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وتفوق الصادرات عن الواردات بنسبة 192 % خلال نفس الفترة


حيث شهد ميناء سفاجا تداول 379 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 9 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 119 ألف طن وصادر 260 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 61 ألف طن بنسبة زيادة 624% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 5 آلاف طن وصادر 56 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 56 ألف طن بضائع بكمية وارد 14 ألف طن وصادر 42 ألف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 43 ألف طن فوسفات.

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ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية وكذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.

هيئة مواني البحر الأحمر تداول ميناء سفاجا ميناء السويس بضائع محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة الصادرات

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