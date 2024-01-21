الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لـهيئة موانئ البحر الأحمر عن أن  إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 947 شاحنة و120 سيارة، وشملت حركة الواردات 5500 طن بضائع، 542 شاحنة و106 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع، 405 شاحنات و14 سيارة. 

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حيث يستعد ميناء سفاجا  اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينة  دليلة، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى دليلة، الحرية 1 وأمل وغادرت السفينتان الحرية 1 وبوسيدون إكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2700 طن بضائع و375 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين  أور وأيلة.

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جدير بالذكر أن موانئ البحر الأحمر أعلنت  عن أنها حققت تداول 539 ألف طن بضائع عامة خلال شهر ديسمبر بنسبة زيادة 8% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وزيادة الصادرات بنسبة 24% عن الفترة المثيلة للعام الماضي وتفوق الصادرات عن الواردات بنسبة 192% خلال نفس الفترة في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتأهيل وإنشاء الموانئ البحرية، لتشجيع التجارة المصرية، وزيادة عمليات التصدير للخارج، وتعليمات وزير النقل الفريق كامل الوزير، بتسهيل إجراءات شحن وتداول البضائع بالموانئ المصرية حققت موانئ البحر الأحمر تداول 539 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة زيادة 8% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات تفوقًا ملحوظًا بكمية تداول 401 ألف طن بنسبة زيادة 24% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى 2022، كما حققت زيادة بنسبة 192% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 138 ألف طن.
حيث شهد ميناء سفاجا تداول 379 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 9% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 119 ألف طن وصادر 260 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 61 ألف طن بنسبة زيادة 624% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 5 آلاف طن وصادر 56 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 56 ألف طن بضائع بكمية وارد 14 ألف طن وصادر 42 ألف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 43 ألف طن فوسفات.

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