الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"النقل" تطلب تعيين 6 في وظيفة محامٍ.. اعرف الشروط

وظيفة
وظيفة

أعلن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل عن طلب تعيين 6 في وظيفة محام بالدرجة المالية الثالثة وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 47 لسنة 1973 الصادر بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.


ويمكن للراغبين في التقدم للمسابقة التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من 1/2/2024  حتى 15/2/2024، على الرابط الآتي  https://jobs.caoa.gov.eg

ويُشترط فيمن يتقدم للوظيفة المُعلن عنها:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

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5. ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.
6. أن يكون المتقدم حاصلا على ليسانس الحقوق أو الشريعة والقانون بتقدير عام (جيد جدا) على الأقل.
7. أن يكون مقيد بجدول المشتغلين بنقابة المحامين.8.  أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
9. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان.
10. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.
11. أن يقدم المتقدم إقراراً بالجهة طالبة الإعلان عند استيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.
12. سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لا غير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

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جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لوزارة النقل طلب تعيين للراغبين

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