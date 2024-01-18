الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تعرف على وظائف الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل ولينك التقديم

جريدة الدستور

يحرص الكثير من الشباب خلال الفترة الحالية على معرفة وظائف الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل ولينك التقديم عبر محرك البحث “جوجل”، حيث أعلنت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل حول طلب تعيين عدد (96) بوظيفة مهندس.

تعرف على وظائف الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل ولينك التقديم

وتستعرض “الدستور” في السطور القادمة أبرز وظائف الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل والرابط الخاص بالتقديم.

أعلنت الهيئة القومية للانفاق عن عدد من الوظائف المتاحة حاليا بالتخصصات الآتية:

  • مهندس ميكانيكا
  • مهندس كهرباء
  • مهندس تصميم مدني
  • مهندس تصميم معماري
  • مهندس إتصالات
  • مهندس كهرباء حاسبات
  • مهندس إشارات
  • مهندس أبحاث تربة
  • مهندس طرق
  • مهندس تنفيذ
  • مهندس عطاءات وعقود
  • مهندس حصر ومستخلصات
  • مهندس مبان
  • مهندس مراقبة جودة
  • مهندس مساحة
  • مهندس بحوث
  • مهندس ميكاترونيك
  • عدد (5) في وظيفة أخصائي شئون مالية
  • بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)
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لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024 وشروط والضوابط العامة للقبول

وذلك طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر في القانون رقم (81) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وللاطلاع على الإعلان وشروط التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي: من هنا.

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"بوابة الوظائف" تتلقى طلبات التعيين فى وظائف النقل: آخر موعد للتقديم

الشروط المطلوبة للتقديم في وظائف الهيئة القومية للأنفاق

ويُشترط فيمن يتقدم للوظيفة المُعلن أن يكون:-
-  مصرى الجنسية.

-  محمود السيرة حسن السمعة.
- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 32 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.
- بالنسبة لوظائف الهندسة أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل هندسي عال في التخصصات المطلوبة ومقيد بنقابة المهندسين.
- بالنسبة لوظيفة أخصائي شئون مالية أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل تجاري عال مناسب لطبيعة العمل وفقا للتخصص المطلوب.
- أن يكون التقدير العام للمتقدم (جيد)على الأقل.
- أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
- أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان.
- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.
- أن يقدم المتقدم إقرارًا بالجهة طالبة الإعلان عند استيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقًا لما تقتضيه مصلحة العمل.
- سداد مبلغ مقداره (26) جنيهًا (ستة وعشرون جنيهًا فقط لا غير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

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