100 مليار ين ياباني لتنفيذ الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى

نشرت الجريدة الرسمية موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان، بشأن القرض المقدم من خلال وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا» بمبلغ 100 مليار ين ياباني.

تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى

وتهدف الاتفاقية إلى تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى «الشريحة الثالثة» الموقع في القاهرة بتاريخ 30 أبريل 2023، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية.

وننشر مراحل تنفيذ الخط الرابع للمترو:

1- تنفذ وزارة النقل، المراحل الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، الذي من المقرر أن يربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى، كما أنه يقدم خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة.

2- من المتوقع أن ينقل الخط حوالى 2 مليون راكب يوميا، كما ستتكامل خدمة النقل مع مونوريل السادس من أكتوبر.

3- تنفذ الآن الأعمال المدنية للجزء الغربي من المرحلة الأولى من الخط الرابع (حدائق الأشجار – عمرو بن العاص) في المسافة من محطة المساحة وحتى محطة حدائق الأشجار.

4- وتربط المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو، والجارى تنفيذها، محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، ويبلغ طولها 19كم.

5- تشمل المرحلة الأولى، 17 محطة ويمتد مسارها من المحطة التبادلية "حدائق الأشجار" على حدود مدينة 6 أكتوبر ثم يعبر أسفل النيل إلى محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولاً إلى محطة عمرو بن العاص نهاية المرحلة الأولى.

6- يجرى دراسة مد هذه المرحلة جنوباً بطول 4.5 كم و2 محطة سطحية حتى مدينة الفردوس لخدمة قطاعات مدينة 6 أكتوبر الواقعة جنوب طريق الواحات البحرية.

7- يتم تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع، بمعرفة مجموعة من الشركات الوطنية واليابانية، ويتم تمويل المشروع من خلال قروض ميسرة طويلة الأجل (40 عاما متضمنة 10 سنوات سماح) ذات فائدة منخفضة للغاية (0.1% سنوياً).

8- يقدم الجانب الياباني «الجايكا» منحة لتمويل دراسة مد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو إلى مدينة الفردوس جنوباً لمسافة 4.5 كم سطحياً لخدمة قطاعات مدينة 6 أكتوبر الواقعة جنوب طريق الواحات البحرية ولخدمة الكثافة السكانية وتوفير وسيلة نقل كهربائية وصديقة للبيئة بهذه المنطقة، وتحقيق التكامل مع وسائل النقل الأخرى بالمنطقة، علاوة على ذلك مرور مسار القطار الكهربائى السريع (العين السخنة – مرسى مطروح) بالقرب من هذه المنطقة.

9- تقدمت شركة طوكيو مترو اليابانية، بعرضا بإدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع لمترو الأنفاق، بالشراكة مع شركة متسوبيشى اليابانية، بالإضافة إلى تقديمها عرضا آخر لصيانة الخط الثانى للمترو.