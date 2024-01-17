تداول 46 ألف طن و960 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر





أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 960 شاحنة و63 سيارة حيث شملت حركة الواردات 35000 طن بضائع، 589 شاحنة و48 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، 371 شاحنة و15 سيارة.

وصول 32 ألف طن الومنيوم لميناء سفاجا

حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة GETUS TIGER وعلى متنها 32 الف طن الومنيوم والسفينتين الحرية1 ودليلة بينما تغادر العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى امل، الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت ثلاث سفن وهى دليلة، الحرية1 وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 2000طن بضائع و283 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن كوين نفرتيتى، بريدج، آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1318 راكب بموانيها.

جدير بالذكران الفريق مهندس كامل الوزيروزير النقل أعلن تسلم شركة الملاحة الوطنية احدى شركات وزارة النقل أحدث سفن الصب الجاف السفينة وهي سفينة "وادى العريش" والتي يبلغ اجمالي حمولتها 82 ألف طن وحيث تم استلامها من ترسانة هانتونج الصينية – أحد أكبر الترسانات العالمية المتخصصة فى بناء سفن الصب الجاف – لتنضم السفينة "وادى العريش" لأسطول الشركة التجارى الوطنى رسميا خلال يناير 2024 لافتا إلى أن السفينة "وادى العريش" تعد درة الأسطول التجارى الوطنى لما تتميز به من تجهيزات وأجهزة ملاحية بأحدث التقنيات والطرازات العالمية وأيضا لتوافقها مع الإشتراطات البيئية الحالية والمستقبلية، ويبلغ طول السفينة 229 متر وعرض 32.26 متر وغاطس 14.5 متر.

هذا وقد قام محمد سليمان العضو المنتدب لشركة الملاحة الوطنية بحضور مراسم استلام السفينة بتكليف من الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وذلك بمدينة مدينة نانتونج بدولة الصين