كيفية الحصول على التذاكر من ماكينات TVM بمحطات القطار الكهربائي الخفيف LRT؟

نشرت وزارة النقل اليوم فيديو خاص عن كيفية الحصول على التذاكر من ماكينات TVM بـ محطات القطار الكهربائي الخفيف LRT حيث يبدأ القطار الكهربائي الخفيف LRT في مرحلتيه الاولى والثانية اللتان تم افتتاحهما وتشغيلهما من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية و التي تضم عدد 5 وسائل نقل ( القطار الكهربائي الخفيف – الخط الثالث للمترو الأنفاق - خط سكة حديد – السوبرجيت – الأتوبيس الترددي ) وحتى محطة الفنون والثقافة ويتم ربط القطار الكهربائي الخفيف LRT بالمجتمعات العمرانية المجاورة ( المستقبل – الشروق – بدر – هليوبوليس – العاشر ) بمينى باصات تحمل نفس شعار القطار تسهيلًا على المواطنين.

كيفية الحصول على التذاكر من ماكينات TVM

تجهيز محطات القطار الكهربائي الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة وبدون أى رسوم لجذب أصحاب السيارات الخاصة لاستخدام وسائل النقل العامة.

جدير بالذكر انه يتم تجهيز محطات القطار الكهربائي الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة وبدون أى رسوم لجذب أصحاب السيارات الخاصة لاستخدام وسائل النقل العامة وفي اطار خطة النقل الذكي الداخلي بالعاصمة الإدارية الجديدة تم ربط محطة الفنون والثقافة للقطار الكهربائي الخفيف LRT بالحي الحكومي بأتوبيسات العاصمة لنقل المترددين على العاصمة والموظفين من المحطة ويتم الإنزال بجوار مباني الوزارات، وقطاعات العاصمة المختلفة.

مشروع القطار الكهربائي السريع

وفى سياق متصل، قال اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى ان الهيئة تقوم بتنفيذ اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية "كبارى المسار " – "كبارى السيارات " لمشروع القطار الكهربائي السريع الذى سيصل الى كافة انحاء الجمهورية مشيرا الى ن المشروع يشمل 42 عملا صناعيا، تتضمن 3 كباري علوية ( كوبري القطار السريع – كوبري ميناء السخنة – كوبري مزلقان الأدبية)، بجانب 10 أنفاق دورانات للخلف، و29 بربخا.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ الدستور أن هذا المشروع يضيف بعدا حضاريا جديدا لمصر حيث يفيد حركة البضائع والمناطق اللوجستية، لانه يعمل على توفير الوقت ويحد من زحام السيارات الثقيله بالموانئ، وهذا القطار سيعمل على نقل البضائع بدلا من تلك السيارات، ما سيعمل على تنشيط حركة النقل والتجارة، وهو أمر مطلوب للمستثمر ويبحث عنه لنقل البضائع الخاصه به مشيرا الى الهيئة تقوم بتمهيد الطرق الخاصة به لذلك الجميع لا بد ان يعرف أن ملف الطرق استثمارا فى حد ذاته.

ربط ميناء السخنة بميناء الإسكندرية

وأشار إلى أن الهيئة تشارك فى اعمال الموانىء حيث يتم ربط ميناء السخنة بميناء الإسكندرية، وسيتم تأسيس مناطق لوجستية تتوزع فى نطاق المنطقة التى يعمل بها القطار السريع فى الميناء، وهو أمر معمول به بالخارج، وهو ما يجب تطبيقه فى مصر، لأنه يفتح مجالات عديدة فى مجالات الاستثمار مشيرا الى ان اهتماما كبيرا من قبل وزارة النقل بمجال الطرق لأسباب عديدة، منها تقليل زمن رحلة نقل المنتجات والبضائع ووتطوير الطرق يعنى جذب استثمارات وتوافر فرص عمل.

والذي يتم تنفيذه مع شركة «سيمنز» الألمانية، بمثابة تجربة فريدة من نوعها، تدخلها البلاد لأول مرة، لربط شمال وجنوب البلاد بشبكة قطارات تصل سرعتها القصوى إلى 250 كيلو متر في الساعة، ليختصر زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت، ويخلق الآلاف من فرص العمل للشباب.

والقطار يربط المناطق الصناعية «مناطق الإنتاج» بالموانئ البحرية «مراكز التصدير»، ويربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة «الدلتا الجديدة وغرب المنيا وتوشكي ومستقبل مصر»، بمناطق الإستهلاك وموانئ التصدير، إضافة إلى الربط بين المناطق السياحية بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح فى الرحلة الواحدة، كما أن شبكة القطار الكهربائي السريع، ستساهم في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية، لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط.

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