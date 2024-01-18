الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزيرا التنمية المحلية والنقل يتابعان الموقف التنفيذى لمشروعات النقل والطرق الجارية بمطروح

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية ووزير النقل المهندس كامل الوزير

تابع وزير التنمية المحلية، هشام آمنة، ووزير النقل، المهندس كامل الوزير، الموقف التنفيذي للمشروعات القومية الجارية بمحافظة مطروح بقطاع النقل والطرق، وعلى رأسها القطار الكهربائي السريع لفتح محاور جديدة للتنمية؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك، خلال اجتماع الوزيرين بمقر وزارة التنمية المحلية في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور محافظ مطروح خالد شعيب، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وعدد من قيادات الوزارتين.

كما تابع الوزيران، خلال الاجتماع، وفقًا لبيان الوزارة، اليوم الخميس، الإجراءات الخاصة بتدقيق وتوسعة الأحوزة العمرانية بمطروح، ما يسهم في تعزيز الشكل الحضاري للمحافظة، ويتماشى مع ما تشهده حاليًا من تنمية عمرانية بكل القطاعات، وما تتمتع به من مدن ومناطق سياحية متميزة تجعلها محط أنظار السائحين والمترددين عليها من مختلف المحافظات، وبصفة خاصة منطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة.

كما تطرق الاجتماع لمتابعة الإجراءات التي قامت بها المحافظة والوزارات والجهات المعنية، فيما يخص تنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص الإعداد والتخطيط الجاري لمدينة رأس الحكمة الجديدة، وذلك في ظل النهضة العمرانية والتنموية الكبيرة التي تشهدها مطروح بعهد الرئيس السيسي، وتنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تتماشى مع الرؤية العامة للدولة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، وإنشاء مدن سياحية وبيئية مستدامة على البحر المتوسط، وإيجاد مجتمع حضري مستدام على غرار مدينة العلمين الجديدة.

النهضة الكبيرة التي تشهدها منطقة الساحل الشمالي الغربي

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كما شملت النهضة الكبيرة التي تشهدها منطقة الساحل الشمالي الغربي، الاستغلال الأمثل للأراضي وكل المقومات والإمكانات الموجودة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتلك المناطق الجديدة، ما يوفر فرص عمل لأبناء مطروح، وتحقيق الاستقرار والحياة الكريمة لهم في جميع التجمعات البدوية والمدن والمراكز المختلفة، والاستجابة لمطالب عمد ومشايخ وأهالي مطروح؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

هشام آمنة منطقة الساحل الشمالي الغربي محافظة مطروح الرئيس عبدالفتاح السيسي التنمية المحلية وزير النقل

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