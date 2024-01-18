اللمسات الأخيرة بمحطة قطارات صعيد مصر (صور)

وضعت وزارة النقل اللمسات الأخيرة بمحطة قطارات صعيد مصر "بشتيل"، حيث يتم التشغيل التجريبى بالقطارات تمهيدا لافتتاحه خلال الأيام القادمة.

وقامت محافظة الجيزة بعمل موقف خاص لنقل الركاب من محطة بشتيل إلى أنحاء الأقاليم مما يسهل على المسافرين التحرك من محطة بشتيل إلى كافة المناطق المجاورة، كما قامت بتشجير ووضع النجيلة الخضراء بالمناطق المحيطة بالمحطة، ويتزامن ذلك مع الافتتاح غير الرسمى لمحطات مترو الدائرى والسودان والتى تبعد خطوات من محطة بشتيل ليكون هناك ربط بين كافة وسائل النقل.

وتبلغ مساحة محطة بشتيل 239 ألف متر بما يعادل 57 فدانا وتتوافر السلالم الكهربائية والمصاعد لتسهيل تنقل الركاب كما انها تحتوى على 2 نفق سيارات ونفق للمشاة للدخول والخروج ‏من محور الفريق كمال عامر ‏ولربط جراج المحطة ‏بالمحور وكذا 2 نفق سيارات ‏بإتجاه شارع السودان ونفق للمشاة ‏لربط الشارع بجراج المحطة، وبها 6 أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلي جهة شارع السودان و(4) أرصفة لخط المناشي.

المشروع أتاح منذ بداية تنفيذه حتى الآن حوالي 7500 فرصة عمل

وفى سياق متصل قال وزير النقل الفريق كامل الوزير إن المحطة عند افتتاحها ستكون ذات مستوى عالمي وتقدم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب مشيرا الى ان موقع المحطة استراتيجي ويربطها مع وسائل النقل المختلفة والمشروع أتاح منذ بداية تنفيذه حتى الآن حوالي 7500 فرصة عمل.

وأضاف أن المحطة جاهزة للافتتاح ويتبقى الافتتاح الرئاسى لها، مشيرا إلى أن الافتتاح سيتم خلال أيام، مشيرا إلى أن المحطة تتميز عن غيرها بالتطور التكنولوجى حيث تحتوى المحطة على العديد من الوسائل التكنولوجية بدءا من انظمة الكشف عن الامتعة ووسائل الدفع الالكترونى وماكينة استخراج التذاكر الذاتية وبوابات الارصفة وكذلك شاشات عرض مواعيد القطارات.

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