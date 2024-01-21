اعرف مواصلات خطوط مواصلات معرض القاهرة الدولى للكتاب

يحرص الكثير خلال الفترة الحالية، على البحث عن وسائل المواصلات التى سيستقلها إلى معرض الكتاب وزاد البحث عبر محرك البحث “جوجل” عن تلك الوسائل حيث يعد معرض الكتاب من أكبر المعارض على مستوى الشرق الأوسط بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، ويزور المعرض مليون شخص تقريبا.

وتستعرض “الدستور” في السطور القادمة أبرز وسائل المواصلات التى ستصل إلى معرض الكتاب فى التجمع الخامس حيث سيعمل معرض الكتاب 2024 من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساءً، اعتبارًا من تاريخ 25 يناير حتى 6 فبراير عام 2024

خطوط خدمة معرض القاهرة الدولي للكتاب في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس

الخط رقم 1 عبد المنعم رياض 10 سيارات



عبد المنعم رياض ـ رمسيس ـ عباسية ـ جامعة الأزهر ـ محور المشير ـ معرض الكتاب

الخط رقم 2 دوران شبرا 10 سيارات

دوران شبرا ـ ش شبرا ـ أحمد حلمي ـ ش رمسيس ـ عباسية ـ نادي السكة ـ جامعة الأزهر - محور المشير - معرض الكتاب

الخط رقم 3 النزهة الجديدة 8 سيارات

النزهة الجديدة ـ ميدان الحجاز ـ السبع عمارات ـ مكرم عبيد ـ مصطفى النحاس ـ المنهل ـ الوفاء والأمل - معرض الكتاب

الخط رقم 4 الأميرية 7 سيارات

الأميرية ـ ميدان المطرية ـ الحلمية ـ كلية بنات عين شمس ـ ميدان هشام بركات ـ الحى السابع ـ حى السفارات ـ معرض الكتاب

الخط رقم 5 ميدان الجيزة 10 سيارات

ميدان الجيزة ـ جامعة القاهرة ـ قصر العيني ـ السيدة عائشة ـ الاوتوستراد ـ جامعة الأزهر ـ محور المشير ـ معرض الكتاب

الخط رقم 6 صقر قريش 5 سيارات

صقر قريش ـ كارفور المعادي ـ نادى وادى دجلة ـ الطريق الدائري ـ محور المشير. ـ معرض الكتاب

الخط رقم 7 المظلات 8 سيارات

المظلات ـ سراي القبة ـ روكسي ـ السبع عمارات ـ الحي الثامن ـ الوفاء والأمل ـ محور المشير ـ معرض الكتاب

بالإضافة إلى الخطوط عابرة لمحور المشير وهى:

خط ٢

قسم الحدائق - سكة الوايلي - طريق الجيش - محور المشير - شارع التسعين - التجمع الخامس

خط ١٠١٨

أحمد حلمي ـ رمسيس - غمرة - عباسية - نادى السكة - محور المشير - الجامعة الألمانية - التجمع الثالث

خط ١٠٦٢

عبد المنعم رياض - رمسيس - غمرة - عباسية - نادى السكة - محور المشير - شارع التسعين - التجمع الخامس

خط ١١١١

شبرا الخيمة - مؤسسة - عرابي - مظلات - خلفاوي - سكة الوايلي - الزاوية الحمراء - حدائق القبة - كوبري الفنجرى - الحى السادس - الحى السابع - حى السفارات - محور المشير - شارع التسعين - التجمع الثالث

خط NC10

رمسيس - غمرة - عباسية - نادى السكة - محور المشير - شارع التسعين - التجمع الثالث - القطامية