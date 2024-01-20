السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق يشارك في معرض الكتاب بـ"تشابه أسماء - سيرة روائية"

جريدة الدستور

يشارك الدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال الأسبق بكتابه “تشابه أسماء.. سيرة روائية”، عن سيرته الذاتية  فى الدورة الجديدة من معرض الكتاب  التى تنطلق ٢٥ يناير الجارى.

الكتاب حظى بإقبال كبير مع بداية طرحه، حيث يسرد التفاصيل والمواقف التى مر بها منذ طفولته حتى مراحل عمره المختلفة والمناصب التى تقلدها.
لم يلجأ مؤلف الكتاب للكلمات التقليدية الجوفاء فى عرض السير الذاتية  للمشاهير التى تجمل الكلمات والمواقف والأحداث بل اختار لغة أدبية راقية فى  عرض كل ما مر به من أحداث صغيرة وكبيرة.
 


الكاتب سعى فى كتابه أن ينقل تجربته ومواقفه إلى أولاده وأحفاده وعائلته الصغيرة والكبيرة وأنه لا يوجد مستحيل وأن الاحلام  تتحقق بالاصرار وليس بالميوعة والكلمات الجوفاء  ودعم سطور كتابه  بمواقف حقيقة كانت أقرب للمستحيل ولكنها تحققت بفضل العزيمة الفولاذية.

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