في معرض الكتاب.. بيت الحكمة للثقافة تعلن عن توجه جديد بنشر المؤلفات العربية

تشارك مجموعة بيت الحكمة للثقافة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55 بأكثر من 1000 إصدار، فقد أطلقت المجموعة عددًا من مبادرات ومشروعات نشر المؤلفات العربية.

بالإضافة إلى إصدارتها المترجمة عن اللغة الصينية، منها مشروع أفق للدراسات الفكرية والنقدية الذي يستهدف دعم الاتجاهات الجديدة في الفكر العربي عن طريق نشر مؤلفات أبناء الجيل الثاني من المفكرين والأكاديميين، وإنشاء مكتبة فكرية ثقافية عربية بتوجه لا ينفصل عن مستجدات العالم.

وقد صدر عن المشروع 12 عنوانًا في عامه الأول، كما أطلقت بيت الحكمة مشروع نشر لليافعين والناشئة والذي أدرج أحد إصداراته بالقائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب، وصدر عن هذا المشروع 8 عناوين حتى الآن إضافة إلى 80 عنوانا مترجم للناشئة، وأكثر من 300 عنوان من الكتب المصورة للأطفال.

كما أطلقت بيت الحكمة مشروعها "بيت الحكمة بالعربي"، ليكون منصة لكل المبدعين العرب لنشر المؤلفات الأدبية والفكرية على اختلافها، تحت شعار "كتب تَبقى" لتأكيد وضمان تقديم كل ما هو جدير بالقراءة، وترسيخ شكل مغاير للمفهوم التقليدي للنشر، ويضم كذلك الترجمات الأدبية عن لغات العالم، هادفة لإحياء كنوز المعرفة العربية ونقل ما يفيد من العالم للقارئ العربي وقد أصدرت أكثر من 30 مؤلَّفًا لأبرز الكتاب في مصر والعالم العربي، في الفكر والأدب والتاريخ والفنون وغيرها من دروب المعرفة.

ومن الأعمال الأدبية الصادرة عن بيت الحكمة، رواية "تاج شمس" للكاتب هاني القط التي تدور حول بلد حول بلد أسطورية لأهلها حكايات غريبة تجعلهم يختفون بينما تبقى البلد في حالة انتظار دائم، ورواية "لعبة النوافذ" للكاتبة رباب كساب التي تدور حول فكرة التلصص ومعايشة عوالم الآخرين، ورواية "نساء المحمودية" للكاتب منير عتيبة التي نعرف من خلالها سيرة مكان من خلال سيرة نسائه، ورواية "منروفيا" للكاتب أحمد فريد المرسي التي تدور حول قصة حب تولد أثناء الحرب الأهلية في ليبيريا، ورواية "سفينة الجزيري" للكاتب محمد جبريل والتي تدور حول شخص يرغب في النجاة مع مجموعة على متن سفينة.

ومن الكتب الفكرية، أصدرت بيت الحكمة كتاب "هوامش على دفتر الثقافة" للكاتب عزمي عبد الوهاب الذي يتتبع فيه مجموعة من المصطلحات الأدبية، ويستقصي وجودها في الفكر والأدب والفنون والثقافة، وكتاب "الحكاية على حافة النوم الكبير" للكاتب مهاب نصر الذي يتناول مفهوم السرد بشكل عام، وكتاب "الاقتراب من العمق" للكاتب مصطفى عبادة الذي يقترب فيه من عمق التجربة الصينية ويحللها، وكتاب "أساطير شخصية" للكاتب محسن عبد العزيز الذي يحلل فكرة الأسطورة وفق إطار مغاير لحياة أبرز الشخصيات العامة التي أثرت تاريخيا، وكتاب "البحث عن مصر" للدكتور خالد عزب المشغول بالبحث عن هوية مصر ودراسة تحولاتها، وكتاب "الغناء وعبقرية الثقافة المصرية" للدكتور كمال مغيث الذي يحلل فيه تراثنا الغنائي الذي يشكل واحدًا من أهم عناصر الشخصية الوطنية المصرية وقوتها الناعمة حتى أصبح هذا الفن من أهم عناصر توحيد الوجدان العربي، وكتاب "نزع الأقنعة" للكاتب شريف قنديل، والذي يقترب فيه من تجربة الشاعر محمد عفيفي مطر.

كما أصدرت بيت الحكمة كتاب "مقدمات طه حسين"، جمع وتقديم وتعليق علي قطب، والسيرة الدرامية لأسمهان تحت عنوان "أميرة الحب والأحزان" لماهر زهدي، وآخر مسرحيات الكاتب الكبير محمد أبو العلا السلاموني "الحب في ميدان التحرير"، ولا تنسى أن تقدم لقارئها المحب للفنون التشكيلية كتاب "جمالك والحلي" لرضا معوض.

أما عن الإصدارات المترجمة عن الصينية فجاء أبرزها رواية "الزمن المفقود" للكاتب الصيني الشهير وانغ شياوبو، وكتاب "18 حكاية من قرية دخلتها الشمس" للكاتب لي دي وكلاهما من ترجمة د.أحمد السعيد، ورواية "تاريخ آخر للضحك" للكاتب الصيني ليو جين يون وترجمة د.أحمد السعيد ود. يحيى مختار، وترجمة النسخة الأصلية الكاملة للكتاب الشهير "فن الحرب" لسون تسي، وكتاب "طريق الصين.. المغزى والجوهر" لهان تشينغ شيانغ وترجمة يوسف علي، وكتاب "التنمية الاشتراكية الصينية في 70 عاما" بجزأيه للبروفيسور وانغ جينغ تشينغ وترجمة جورجينا القس زكريا، وكتاب "الطباعة الخشبية في الصين.. الأصول والتقنيات" لتشن تشي ترجمة فاطمة أسامة، وكتاب "النفط والغاز الطبيعي" من تحرير هو ون روي وترجمة إسراء خطاب، وكتاب "فنون الكهوف الصينية.. التراث الفني والإرث الحضاري"، وكتاب "القيم الصينية العابرة للثقافات" من تحرير تشانغ سان يوان وكلاهما من ترجمة محمد عبد الحميد، أما الترجمات العامة إلى العربية فمن أبرزها "ثقب المفتاح لا يرى" ترجمة د.سارة حامد حواس والذي تترجم فيها لشاعرات أمريكيات حاصلات على جائزتي نوبل وبوليتزر العالميتين، وهو من تحرير وتقديم الكاتب أحمد الشهاوي.

كما أصدرت بيت الحكمة ضمن مشروع أفق للدراسات الفكرية والنقدية الذي أطلقته بيت الحكمة 12 كتابًا وهي "الشعر والمشروع القومي" للدكتور محمد عبد المطلب، و"معجم الوأد" للدكتور محمد فكري الجزار، وكتاب "حدود النقد وطموح الإبداع" للكاتب سيد الوكيل"، وكتاب "دلالات المكان السردي.. من التمثُّل الثقافي إلى الاستجابة الجمالية" للدكتور محمد السيد إسماعيل، و"التماسك النصي في الشعر العربي" للدكتور حسام جايل، وكتاب "خطاب الذات في السيرة النسائية الذاتية" للدكتورة نعيمة عاشور، وكتاب "الزمن النوعي وإشكاليات النوع السردي" الدكتور هيثم الحاج علي، وكتاب "سرديات الانتهاك في الرواية العراقية" للمؤلف علي حسن الفواز، وكتاب "الألعاب التراثية من الموروث الثقافي إلى الاستثمار التربوي" للدكتور بوزيد الغلى، وكتاب "أصداء الشاعر القديم.. تعدد الرواية في الشعر الجاهلي" للدكتور أيمن بكر، وكتاب "النقد الثقافي.. نحو منهجية التحليل الثقافي للأدب" للدكتور محمد إبراهيم عبد العال، وكتاب "مفهوم العامة.. الجلي والخفي" للدكتور معجب العدواني.

أما المؤلفات من كتب اليافعين فتنشر بيت الحكمة للثقافة خمس روايات جديدة لليافعين "11 مهمة لاستعادة العالم للكاتب علي قطب ورسوم نرمين بهاء، و"وداعا مانهاتن" للكاتب أسامة الزيني، ورسوم أحمد جعيصة، والمجموعتين القصصيتين "الزورق الأبيض" و"ربابة الصبي" للكاتب يه شاو كين من التراث الصيني، وترجمة عبد الله ما جي كو، ومن إعداد وتقديم الكاتب الراحل سعد عبد الرحمن، ورسوم نسرين بهاء، و"مدينة البلور" للكاتب السيد فهيم ورسوم محمد عطية.

ومجموعة بيت الحكمة للثقافة، هي مشروع ثقافي متكامل يعمل في مصر والإمارات والمغرب والصين، يهدف لبناء جسور معرفية عربية وإقليمية ودولية عبر فروعه ومشروعاته المتنوعة، التي تهتم بوصل الشرق بالشرق، وصناعة معرفة تبقى عن طريق النشر والترجمة والتعليم والمرئيات والصناعات والتجارة الثقافية.