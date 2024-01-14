الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

معرض الكتاب 2024.. بيت الحكمة تصدر "جمالك والحُليّ" لـ رضا معوض

جمالك والحُليّ
جمالك والحُليّ

يصدر قريبًا عن بيت الحكمة للثقافة، كتاب "جمالك والحُليّ.. إعادة اكتشاف الحلي عبر الخامات" للكاتبة رضا معوض، على أن يشارك بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، المقرر إقامتها بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 25 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، وذلك تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة".

جمالك والحُليّ

كثيرًا ما لا ندرك قيمة الخامات في صناعة الحلي، لذا فإن هذا الكتاب يقدم تصاميم وصناعات الحلي عبر استخدام عدد متنوع من الخامات، مما يجعلنا نعيد اكتشاف كل شيء حولنا، ونبعث البهجة والجمال في الحياة. 

ينطلق هذا الكتاب من أن القدرة على الإبداع والابتكار تنطلق من استيعاب الخامات المتاحة، هنا نستحضر الفن الإفريقي الذي اكتشف الأوروبيون ألوانه وبهجته، ولعل هذا يقود إلى الحلي الشعبية المصرية أيضًا، التي تُصنع من خامات مختلفة، واندثر بعضها مع مرور الزمن. إن المفهوم السائد أنه "لكي تتزين المرأة لا بد من الذهب" لهو مفهوم خاطئ، فالزينة متعددة المواد. 

وهذا يقود إلى الرغبة في تأسيس مدرسة مصرية في تصميم الحلي بكافة أشكالها ومن مواد مختلفة، وهذا منحى ثري لم يلقَ الاهتمام الكافي إلى الآن. 

 

سيجد القارئ في هذا الكتاب نماذج لمصممين تميزوا وأبدعوا، ويعرض الكتاب لأول مرة مجموعة من تصميمات الحلي التي ابتكرتها المؤلفة لتكون مقدمةً لمجموعات أخرى، مما سيشكل مستقبلًا مدرسة عربية فريدة في تصميم الحلي تستوعب الأساليب المتعددة والمبتكرة.

معرض القاهرة للكتاب بدورته 55

من المقرر أن يشارك في معرض الكتاب 2024 أكثر من 1500 دار نشر من 50 دولة حول العالم، وسيقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية، ويتيح المعرض الوصول إلى أحدث إصدارات الكتب العربية والأجنبية.

ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل.

بيت الحكمة للثقافة رضا معوض جمالك والح لي معرض القاهره الدولي للكتاب معرض الكتاب 2024

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