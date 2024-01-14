الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"الوعي الوطني والتحديات والمخاطر الراهنة" على مائدة "الأعلى للثقافة".. الثلاثاء

المجلس الأعلى للثقافة
المجلس الأعلى للثقافة

يقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي،  ندوة بعنوان "الوعي الوطني والتحديات والمخاطر الراهنة" التي تنظمها لجنة التربية وعلم النفس ومقررها الدكتور معتز سيد عبدالله، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير الجاري، بقاعة المؤتمرات بالمجلس.

ومن المقرر أن يدير الندوة الدكتور أحمد خيرى حافظ أستاذ متفرغ بكلية الآداب جامعة عين شمس وعضو اللجنة، ويتحدث وفقا للترتيب الألفابائي كل من: الدكتور أحمد الشربينى السيد رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية وعضو لجنة التاريخ والآثار، والدكتور حامد عيد أستاذ متفرغ بكلية العلوم - جامعة القاهرة ومقرر لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكارى، والدكتور محمد أمين المفتى أستاذ متفرغ بقسم المناهج  بكلية التربية - جامعة عين شمس وعضو اللجنة، والدكتور محمد سالمان طايع أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية - جامعة القاهرة وعضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية.

مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 55

في سياق آخر؛ تشهد الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم الأحد، وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الخامسة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تحل عليها النرويج كضيف شرف، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن تنعقد الدورة الـ55 من معرض الكتاب، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 25 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، وذلك تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة"، لتؤكد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا، وبما يرسخ مكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب، باعتباره واحدًا من ركائز الصناعات الثقافية.

ومن المقرر أن يشارك في معرض الكتاب 2024 أكثر من 1500 دار نشر من 50 دولة حول العالم، وسيقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية، ويتيح المعرض الوصول إلى أحدث إصدارات الكتب العربية والأجنبية.

ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل.

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