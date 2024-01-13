السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بعد "متاهة العابد".. محمد يوسف الغرباوى يعود بروايته الملحمية "ما حدث في بيت الكفراوي"

غلاف كتاب ما حدث
غلاف كتاب ما حدث في بيت الكفراوي

يستعد الكاتب محمد يوسف الغرباوى لإصدار روايته الملحمية الجديدة "ما حدث في بيت الكفراوي" عن منشورات إبييدي، ليشارك بها في في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الخامسة والخمسين، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس. 

ومن أجواء الرواية نقرأ

قرأ الخطاب أكثر من مرة وفي كل مرة تغلبه دموعه، بعد أن هدأ استفاق مُدرِكاً خطورة الموقف؛ ما حدث من اقتحام للشقة ويقينه أنّه مُرَاقب جعله يحسم قراره؛ لملم ما وجده في الخزينة وأوراقه الشخصية وكل الأوراق التي وجدها في المكتب، وضع تلك الأشياء في حقيبة يد صغيرة وترك الأنوار مفتوحة وخرج مُتسللاً من باب المطبخ إلى سلم الخدمة الحديدي؛ خرج من باب المبنى الخلفي دون أن يلحظه أحد، أوقف سيارة تاكسي حملته إلى المطار ليعود للوطن بما يحمله من أسرار خطيرة وهموم ثقيلة.

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محمد يوسف الغرباوي 

محمد يوسف الغرباوي؛ كاتب وروائي وقاص مصري من مواليد حي العجوزة بالقاهرة، تخرج في كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1976 في تخصص الهندسة المدنية، درس تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال، وتدرج في المناصب حتى شغل منصب مدير التخطيط الإقليمي وإدارة المشروعات بالشرق الأوسط في إحدى كبرى الشركات الألمانية العاملة في مجال الأدوية.

صدرت مجموعته القصصية الأولى "ظل بلا إنسان" عام 2018 عن مكتبة الآداب، وفي أبريل 2021 صدرت الطبعة الأولى من روايته "متاهة العابد" عن منشورات إيبييدي، والتي ترشحت مؤخرا ضمن القائمة الطويلة لجائزة الشيخ زايد للكتاب بالتزامن مع صدور طبعتها الثانية.

ويحكي فيها الكاتب، قصة الإنسان في كل زمان ومكان وبحثه عن حقيقة ذاته وصراعه مع نقائصه ووساوس النفس خلال رحلة العمر الطويلة، والقصة تدور في عصر قديم غير محدد زمنيا وفي بيئة تجمع بين الصحراء والحضر غير محددة الموقع، لكنها تصلح لكل زمان ومكان.

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