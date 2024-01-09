الثلاثاء 09 يناير 2024
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فن

هادى الجيار.. الفنان المثقف

هادى الجيار
هادى الجيار

فى 10 يناير من العام ٢٠٢١ رحل عن عالمنا الفنان الكبير هادى الجيار، بعد إصابته بفيروس كورونا، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا ومتنوعًا يعكس حجم موهبته وأصالتها.

ارتبط اسم «الجيار» بأعمال خالدة وشخصيات متميزة، جعلته واحدًا من نجوم الصف الأول فى الدراما المصرية والعربية، من خلال إجادته تجسيد مختلف الشخصيات.

تألق فى الكوميديا والتراجيديا، وتأثر بتجاربه الشخصية ومحيطه المحلى، ما جعله يميل إلى الأعمال التى تناقش قضايا اجتماعية مهمة.

حصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالى للفنون المسرحية، وكانت بدايته الفنية من خلال مشاركته فى مسرحية «مدرسة المشاغبين»، التى تعد من أشهر وأنجح المسرحيات الكوميدية فى تاريخ الفن العربى، وشارك فى بطولتها نخبة من نجوم الكوميديا، مثل: عادل إمام وسعيد صالح وأحمد زكى ويونس شلبى وسهير البابلى وحسن مصطفى، وقد لعب الجيار دور «لطفى»، أحد الطلاب المشاغبين الذى يتميز بالذكاء والبراءة والخفة.

وبعد نجاحه فى المسرح، اتجه «الجيار» إلى السينما والتليفزيون، وشارك فى عدة أفلام ومسلسلات، ولكنه لم يحقق النجاح المتوقع فى السينما، كما حققه فى التليفزيون.

أبدع فى تجسيد الأدوار الكوميدية والتراجيدية والتاريخية والاجتماعية، وقدم شخصيات مختلفة ومتنوعة، بدءًا من الشاب المشاغب والصديق الوفى والموظف البسيط، مرورًا بالضابط الشريف والوزير الفاسد والمجاهد البطل والأب الحنون والشيخ العالم وغيرها، فقد تميز بأسلوبه الخاص فى التمثيل الذى يجمع بين البساطة والعفوية والإقناع والتعبير.

من أشهر المسلسلات التى شارك بها «أبناء ولكن، والضوء الشارد، والمال والبنون، والسيرة الهلالية، وفلانتينو، وعوالم خفية، وسك على إخواتك، وما زال النيل يجرى، وأنا وإنت وبابا فى المشمش، وسلسال الدم، وفوق السحاب، وكفر دلهاب، والأسطورة، وسوق العصر، والراية البيضا».

نال العديد من الجوائز والتكريمات، منها جائزة أفضل ممثل عن دوره فى مسلسل «العصيان» فى مهرجان الإسماعيلية الدولى للتليفزيون والراديو عام ٢٠٠٣، وجائزة التميز فى التمثيل عن مجمل أعماله فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عام ٢٠١٩.

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