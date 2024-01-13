وزيرة الثقافة لـ"الدستور": شخصيات عالمية مفاجئة في مؤتمر إعلان تفاصيل معرض الكتاب 55

قالت نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إن مؤتمر إعلان تفاصيل الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب سيشهد تمثيل وحضور عدد من الشخصيات الثقافية على مستوى عالى، مؤكدة أنه من المقرر أن يحضره شخصيات عالمية على أعلى مستوي، لأول مرة في تاريخ المعرض من خلال خبرتها في عملها داخل وزارة الثقافة منذ سنوات طويلة.

وزيرة الثقافة: مؤتمر إعلان تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب بحضور شخصيات ثقافية دولية

وأضافت وزيرة الثقافة في تصريحات لـ"الدستور"، أن الشخصيات التي ستكون ضمن فعاليات المؤتمر مفاجئة لجميع الحضور سيعلن عنها بشكل رسمي يوم الأحد المقبل الموافق 14 يناير 2024 بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في تمام الحادية عشر والنصف صباحًا.

يذكر أن المعرض يأتي بمشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية، وتقام فعاليات الدورة الجديدة له 24 يناير بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتحل عليه النرويج ضيف شرف هذه الدورة.

مواعيد عمل معرض القاهرة الدولي للكتاب الـ 55

يستمر العمل في معرض الكتاب 2024 من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً، ما عدا يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساءً، اعتبارًا من تاريخ 25 يناير حتى 6 فبراير عام 2024.

سعر تذكرة معرض الكتاب 2024

يبلغ سعر تذكرة معرض الكتاب 2024، 5 جنيهات، مع العلم أن دخول المعرض والخروج منه يكلف تذكرة واحدة، ويمكن حجز تذاكر معرض الكتاب 2024 بطريقتين إما من خلال المنصة الرقمية للمعرض، وإما من خلال شباك التذاكر، المجاور لباب دخول المعرض.

خطوات حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

الدخول إلى موقع معرض الكتاب https://cairobookfair.gebo.gov.eg/vistor

اضغط على شراء تذكرة.

سجل البيانات المطلوبة والخاصة بالزائر مثل رقم الهاتف.

بعد إتمام التسجيل سيتم إرسال نسخة من تذكرة معرض الكتاب 2024 في رسالة عبر تطبيق واتساب ونسخة على البريد الإلكتروني، والتي ستشمل تفاصيل يوم الدخول والوقت المحدد للزيارة.

خطوط مواصلات معرض القاهرة للكتاب 2023

وأوضح الموقع الإلكتروني لمعرض الكتاب، أنه يمكن الوصول إلى عنوان معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال أتوبيسات النقل العام، أو الأتوبيسات المخصصة لنقل المواطنين إلى المعرض فقط، والتي تتواجد في أماكن متنوعة، مثل الآتي: الخط الأول"عبدالمنعم رياض، ورمسيس، والعباسية، وجامعة الأزهر، ومحور المشير"، الخط الثاني" دوران شبرا، وش. شبرا، أحمد حلمي، وش. رمسيس، وعباسية، ونادي السكة، وجامعة الأزهر، ومحور المشير، ومعرض الكتاب"، الخط الثالث "النزهة الجديدة، وميدان الحجاز، والسبع عمارات، ومكرم عبيد، ومصطفى النحاس، والمنهل، والوفاء والأمل"،الخط الرابع"الأميرية، وميدان المطرية، والحلمية، وكلية البنات عين شمس، وميدان الشهيد هشام بركات، والحي السابع، وحي السفارات"، الخط الخامس"ميدان الجيزة، وجامعة القاهرة، والقصر العيني، السيدة عائشة، والأتوستراد، وجامعة الأزهر"، الخط السادس"صقر قريش، وكارفور المعادي، ونادي وادي دجلة، والطريق الدائري، ومحور المشير، ومعرض الكتاب"، الخط السابع"المظلات، وسراي القبة، وروكسي، والسبع عمارات، والحي الثامن، والوفاء والأمل، ومحور المشير".