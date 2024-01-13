الناشرين العرب يطلق حملة "كلنا نقرأ" بمعرض الكتاب.. إليك التفاصيل

أطلق اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، حملة تحت شعار "كلنا نقرأ"، أثناء إقامة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس؛ لدعم صناعة النشر في الوطن العربي تحت راية الاتحاد.

وأوضح في بيان له: قرر اتحاد الناشرين العرب القيام بحملة أثناء المعرض دعمًا لأعضائه تحت شعار "كلنا نقرأ" وهي عبارة عن حملة إعلانية لأعضاء اتحاد الناشرين العرب فقط، وسيقوم الاتحاد بتمويل كامل الحملة من أجل تسهيل مشاركة الناشرين وتحقيق الأهداف المرجوة لهم.

تابع: ولمن يرغب في المشاركة في الحملة الرجاء منكم الاشتراك بالجروب من خلال اللينك https://chat.whatsapp.com/HEKrZvEna1KLrL4XvD5OKS وإرسال لوجو الدار ورقم الجناح ورقم الصالة ونسبة الخصم الممنوحة.

معرض القاهرة للكتاب بدورته 55

تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة" ينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55، الذي اختارته اللجنة الاستشارية العليا للمعرض للدورة الخامسة والخمسين، لتأكيد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا.

ويشارك في المعرض أكثر من 800 دار نشر من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وتحل دولة النرويج ضيف شرف دورة معرض الكتاب 2024.

واختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 والمقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي شكلتها الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عالم الآثار الشهير الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، لما قدمه من أعمال مهمة تحمل في طياتها التاريخ المصري والحضاري الذي يجب أن يتعرف إليه الشباب الآن، ووافقت اللجنة على اختيار الكاتب الكبير يعقوب الشاروني، الذي أثرى المكتبة المصرية والعربية بالكثير من الأعمال التي أتت في معظمها تعبر عن الأصالة والهوية المصرية ليكون شخصية المعرض لأدب الطفل.