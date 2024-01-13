غدًا.. وزيرة الثقافة تشهد وقائع المؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل معرض الكتاب بدورته الـ55

تحت رعاية الرئيس السيسي..

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ تشهد الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، غدا الأحد، وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك في تمام الثانية عشرة ظهرا، بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر كل من: الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والسفيرة هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج في القاهرة، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين.

ويشهد المؤتمر الكشف عن أبرز ملامح الدورة الـ55، عدد الدول المشاركة، وأهم الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التي سيشهدها المعرض هذا العام.

تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة" ينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55، الذي اختارته اللجنة الاستشارية العليا للمعرض للدورة الخامسة والخمسين، لتأكيد ريادة مصر الحضارية والثقافية المتصلة منذ القدم حتى يومنا هذا.

يشارك في المعرض أكثر من 800 دار نشر من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، وسيقدم المعرض أكثر من 1200 فعالية ثقافية وفنية، ويتيح المعرض الوصول إلى أحدث إصدارات الكتب العربية والأجنبية، كما تحل دولة النرويج ضيف شرف دورة معرض الكتاب 2024.

معرض الكتاب

وتنعقد الدورة الـ55 من معرض الكتاب، في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، خلال الفترة من 25 يناير 2024 إلى 6 فبراير 2024، ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل.

تأتي جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، في ستة عشر فرعًا منها: ثمانية في مجالات الإبداع وهي: "النقد الأدبي- الرواية- القصة القصيرة- شعر الفصحى- شعر العامية- الكتاب العلمي (الذكاء الاصطناعي)- العلوم الإنسانية (الإعلام الجديد)- كتاب الطفل"، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 عامًا.