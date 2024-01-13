السبت 13 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"مشروع يستحق الخلود".. كتوبيا تعيد طباعة ثمانية "كفر عسكر" للراحل أحمد الشيخ

ثمانية كفر عسكر
ثمانية "كفر عسكر"

تستعد دار كتوبيا للنشر والتوزيع، لإصدار ثمانية "كفر عسكر" للكاتب الراحل أحمد الشيخ، لتشارك بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 24 يناير وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

والثمانية روايات هي: "حكاية شوق" عن دار الهلال 1991، "حكايات المدندش" عن دار الهلال 1996، "الناس في كفر عسكر" عن الهئية العامة المصرية للكتاب 2002، "سيرة العمدة الشلبي" 2003، "أرضنا وأرض صالح" عن دار الهلال 2008، "عاشق تراب الأرض" عن دار الهلال 2012، "رأيتهما قمرين في المحاق" عن دار الهلال 2014، و"سنوات اليتيم التائه" عن دار الهلال 2018.

ثمانية "كفر عسكر"

وبحسب الدار؛ فإن ثمانية "كفر عسكر" عبارة عن ثلاث وثلاثين حلقة تجسد فيهم الصراع بين أولاد عوف والشلبية بصورة مدهشة، قصة غاية في الإحكام وحوار ثري، وشخصيات رُسمت بعناية فائقة.

وتحولت هذه السلسلة لمسلسل يحمل نفس الاسم، وتحكي عن الريف المصري، وتدور أحداثها جميعا داخل قرية كفر عسكر، ويعد واحدًا من أفضل المسلسلات العربية، لكن -وبالرغم من حصول المسلسل على جوائز عديدة- لم ينل كاتبه التقدير الذي يستحقه على الأقل من الجيل الحالي والذي لم يعاصر الكاتب، وربما لم يقرأ له من قبل، ولا يعلم عن سيرته شيئًا.

أرخت "كفر عسكر" لفترة هامة في تاريخ مصر، هي مشروع يستحق الخلود، لذلك تحمسنا لإعادة نشر وطباعة هذه الثمانية حتى يستطيع جيل الثمانينات والتسعينات وما بعدهما أن يشارك الأجيال السابقة قراءة هذا المشروع البديع.

نبذة عن أحمد الشيخ

ولد أحمد الشيخ في العاشر من يوليو 1939 وتخرج في ليسانس الآداب قسم تاريخ عام 1967، ويعد الراحل واحداً من أهم كتاب جيل الستينيات، وهو أول روائي عربي يصدر سلسلة من ثمان روايات وهي "الناس في كفر عسكر" وهي من أبرز أعماله وتحولت لمسلسل بنفس الاسم، وتحكي عن الريف المصري، وتدور أحداثها جميعا داخل قرية كفر عسكر، كما أن له العديد من القصص القصيرة وكتابات للأطفال.

جاءت روايته "حكاية شوق" ضمن قائمة أفضل مئة رواية عربية، وحصل الراحل على عدة جوائز منها جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 2014 عن مجمل أعماله، جائزة الدولة التشجيعية في الآداب عام 1985 عن مجموعة "النبش في الدماغ"، كما حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1985.

في 8 يناير 2017 توفي الكاتب أحمد الشيخ عن عمر يناهز 77 عامًا، وأقيمت صلاة الجنازة في قرية بمركز تلا بمحافظة المنوفية، وأقيم العزاء في مسجد الصديق في منطقة شيراتون المطار.

دار كتوبيا للنشر والتوزيع ثمانية كفر عسكر احمد الشيخ معرض القاهره الدولي للكتاب كفر عسكر حكاية شوق

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