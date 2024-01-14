"كتابة القصص وبناء الأعشاش".. جديد الكاتب عادل عصمت فى معرض الكتاب

يشارك الكاتب الكبير عادل عصمت، في فعاليات الدورة الــ 55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بأحدث مؤلفاته الأدبية، كتاب “كتابة القصص وبناء الأعشاش.. تأملات في فن الكتابة”، والصادر حديثا عن الكتب خان للنشر.

كتاب عن الكتابة وتقنياتها

وكتاب عادل عصمت الأحدث، تأملات في فن الكتابة يتناول محاولة للإجابة عن أسئلة: كيف تكتب؟ كيف تبدأ فكرة الكتابة عن موضوع معين؟ كيف تتبلور الفكرة وهل لابد أن نكتب، ولو لم نكتب هل سنموت؟

وهذه بعض الأسئلة عن عالم الكاتب عادل عصمت، صاحب النوافذ الزرقاء، وحياة مستقرة والوصايا وجنازة السيدة البيضاء وحكايات يوسف تادرس وناس وأماكن. هنا يشارك عادل عصمت الكثير من خبراته وتأملاته على مدار سنوات فى الكتابة، يشاركها مع الكاتب الشاب أو المتمرس أو من يريد أن يعرف عن الكتابة ومشغول بـسؤال الكتابة من الأساس.

وبحسب ما جاء على الغلاف الخلفي للكتاب: "يمثل هذا الكتاب وقفة هامة على فن الكتابة في لحظة تاريخية سائلة، لا تؤمن بالكتابة كفن، لكن تسعى لتحويلها كسلعة استهلاكية. يجنبنا عادل عصمت هذه السيولة، يأخذنا ناحية الإيمان بقوة الكلمة، والتصديق بمدى تأثيرها في الوعي الفردي والوعي الجمعي الإنساني. ينطلق من سؤال هام وهو " هل سنموت لو لم نكتب، أي سر في هذا الفن يجعلنا نضحي بكل شيء لأجله..." ويصرّ على هذه الضرورة التي تعادل ضرورات الإنسان الأول للبقاء وتحمل الحياة".

تحت عنوان " كتابة القصص وبناء الأعشاش" يأخذنا عادل عصمت إلى تأملاته العميقة وخلاصة تجربته حول فن الكتابة، بدأب الطيور التي تبني أعشاشها متحدية الرياح والليل والعواصف، في مجاز واضح عما يحتاجه الفنان الكاتب من صبرٍ واشتغال وإيمان بالحرية ليحفر عميقا في نفسه ليجد سؤاله الأصيل، وينطلق إلى خصوصية أسلوبه وخلاصة تجربته الإنسانية التي تمس الآخر، يرشدنا ذلك الكتاب إلى الأصالة ويجعلنا نقف لنبحث عنها في كل ما نكتب.

غلاف الكتاب

هذا الكتاب المكثف، يطرح أسئلة هامة تدور في رؤوسنا جميعا عن الكتابة؛ ما هي القصة؟! ما هي الشخصية الروائية؟ كيف يدور الصراع ولماذا نكتب؟

يقف الكاتب المصري عادل عصمت ليتأمل تلك الأسئلة معنا، يستحضر في تأملاته سيرة بعض أهم الكتاب مثل تشيخوف وماركيز ونجيب محفوظ، بروست وجويس ويحي حقي وغيرهم الكثير. بصبرٍ وحكمة، لا يقدم وصفات بعينها للكتاب أو نصائح سهلة، لكنه يغور في جوهر الكتابة نفسها كفن ضروري للإنسانية.

و"عادل عصمت"، كاتب مصري ولد في عام 1959. له تسع روايات منها «أيام النوافذ الزرقاء» والتي فازت بجائزة الدولة التشجيعية للرواية عام 2011 وحصلت روايته «حكايات يوسف تادرس» عن الكتب خان على جائزة نجيب محفوظ للأدب المقدمة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 2016. ووصلت روايته «الوصايا» إلى القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية لعام 2019. صدرت له مجموعة " أيام عادية" عن الكتب خان 2022.