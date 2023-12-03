الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الدار المصرية اللبنانية تُعيد طبع أعمال عميد الأدب العربى طه حسين

الشيخان للدكتور طه
"الشيخان" للدكتور طه حسين

صدرت عن  الدار المصرية اللبنانية الطبعة الثانية من الأعمال الكاملة لعميد الأدب العربي دكتور طه حسين، بغلاف للفنان التشكيلي ومصمم الأغلفة عمرو الكفراوي، الذي تعمد تطوير البعد الرمزي والفلسفي بخطوط لونية ومساحات من الظل والضوء تبرز جماليات ومساحات من تفاسير لنصوص العميد التي لم تطرح من قبل، حيث نرى الموتيفات والرتوش وحتى إبقاع الألوان ما بين ثبات الأخضر والأسود وتطوير آليات الترميز باللعب في ثنائية الضوء والظل لإبراز دلالات المعنى والمحتوى.

 استحضار جدوى الأعمال الكلاسيكية بما يتناسب مع عميد الأدب

وقال عمرو الكفراوي فى تصريح لـ"الدستور": "من خلال هذه السلسلة الجديدة لإعادة أعمال الكاتب الفريد في مكانته وأسلوبه ودوره في العلم والتعليم واللغة العربية، حاولت مع الدار المصرية استحضار جدوى الأعمال الكلاسيكية بشكل عام، وكذلك ما يمثله عميد الأدب العربي من حضور بارز في العالم العربي والغربي وفي مصر، وخاصة أن أغلفة أعمال الكاتب طه حسين القديمة كانت لا تبتعد كثيرًا عن تقليدية الغلاف حيث الاكتفاء بوضع صورته على الغلاف وطرح الاسم في خطوط تقليدية لا تبرز ما يحمله النص من معانٍ ودلالات وتفاسير لطبيعة وشروحات القصص أو الروايات.

الأجيال الجديدة وأعمال طه حسين

وأضاف: "ولذا حاولت وبتشجيع من الدار، أن يكون لإيقاع وشكل وفنية الأغلفة الجديدة، استحضار عمق الأبعاد النفسية والفنية لغالبية الأعمال الإبداعية والمؤلفات التاريخية والدراسات النقدية والتي جعلت من صاحبها نموذجًا ننظر إليه بفخر ونستلهم تجربته، سواء قراء محترفين أو حتى قارئًا عاديًا محبًا للأدب ولأعمال طه حسين.. فما أحوجنا إلى أن تقرأ وترى وتستوعب الأجيال الجديدة من القراء هذه الأعمال برؤية جديدة تتواءم وطموحات الفن والرسم والتشكيل وعلاقته بالنصوص الأدبية حيث فتح مساحات من الخيال والاكتشاف مع ترجمة وافية طرحتها الدار عن عميد الأدب العربي تحمل شروحًا لبعض الألفاظ وتعريفًا بالأعلام والأماكن الواردة فيها، وهذا على يد نخبة من الأساتذة والفنيين، ساهم كل منهم فيما يخص توسيع رؤى المتلقي مع حمل وتفكيك بعض الرموز النصية من خلال البحث عن أهم الدلالات في نصوص وعالم الكاتب طه حسين.

يذكر أن الدار المصرية اللبنانية قد طرحت تلك الطبعة الجديدة لأعمال طه حسين منذ أيام بأغلفة الكفراوي، بدأت بنصوص/ عناوين.. الوعد الحق، الشيخان، المعذبون في الأرض، الأيام وهي التي تنشر تباعًا للوصول إلى طبعة كاملة تشمل كل العناوين وهذا مع بداية الدورة الجديدة لفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في الدورة الجديدة المقبلة في يناير المقبل. تأكيدًا لمكانة طه حسين وتلك الآداب التي تمثل كلاسيكيات الأدب المصري والعربي، حيث الحضور الطاغي لمكانة الكاتب والكتابة وفرادة مساره الخلاق والفريد الذي صبغ غالبية أعمال العميد.

الدار المصرية اللبنانية عميد الأدب العربي دكتور طه حسين عمرو الكفراوي الاعمال الكيلاسيكية

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