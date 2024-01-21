الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

النقل: بدء إنتاج قضبان السكك الحديدية بطاقة إنتاجية 800 ألف طن سنويًا

السكك الحديدية
السكك الحديدية

كشف مصدر مسئول بـوزارة النقل عن أن الوزارة سوف تنتج  قضبان السكك الحديدية  والقطاعات الثقيلة من خلال إحدى الشركات العاملة في صناعة الحديد مع شركة السويس لصناعة الحديد، وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 800 ألف طن سنويًا، وسيتم تشغيل المصنع بالكامل بالطاقة الشمسية.

ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج التجريبي في الربع الأول من عام 2024 ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تلبية الاحتياجات المحلية من القضبان الحديدية وتوفير العملة الأجنبية.

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تطوير ورش العباسية وزيادة الإنتاجية إلى 250-300 مفتاح سنويًا 

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة منى قطب، نائب رئيس الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، إن وزارة النقل تسعى لصناعة احتياجاتها سواء من الصناعات الصغيرة، مثل إنشاء مصنع لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية بالتعاون مع شركة فوست ألبين النمساوية، وستمتلك شركة فوست ألبين 70% من رأس مال المصنع والهيئة القومية للسكك الحديدية 30% وسيتم تطوير ورشة العباسية لزيادة الإنتاجية إلى 250-300 مفتاح سنويًا وبتكلفة استثمارية 13.5 مليون يوروو ومن المتوقع أن يحقق المشروع الاكتفاء الذاتي ويدعم الصناعة المحلية وينقل التكنولوجيا إلى مصر، وسيتم تصدير الفائض للخارج.

وأشارت إلى أن الدخول في هذه الصناعات لأسباب متعددة أهمها الاحتياج الدائم لهيئات الوزارة مثل الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق للوحدات المتحركة (شراء جديد - إصلاح - رفع كفاءة - صيانة) وكذلك مكونات السكك الحديدية (إشارات - مهمات مزلقانات - لوحات كهربائية للتحكم - ضفائر كهربائية- قضبان السكك الحديدية) في إطار خطة الدولة للارتقاء بخدمة النقل بواسطة السكك الحديدية.

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التكامل وتوطين الصناعات ركيزتا وزارة النقل لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى

وأوضحت "قطب" أن العائد الاقتصادي بالدخول فى هذه الصناعات يحد من استيراد قطع الغيار ويعزز من الاعتماد على الصناعة المصرية ويوفر النقد الأجنبي، خاصة في ظل الارتفاع الشديد لأسعارها في العالم، مشيرة إلى أن مثل هذه الصناعات تصقل الكوادر المصرية (مهندسين/ فنيين) ونقل الخبرة من الشركات المصنعة إليهم، كما أنه يعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من احتياجات وزارة النقل فيما يخص السكك الحديدية وينعكس ذلك بالإيجاب على الأمن القومي المصري، مشيرة إلى أن تلك الصناعات تؤدي إلى إمكانية التوسع في الصناعة وتصدير المنتجات للخارج وما له من أثر كبير على الاقتصاد المصري.

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