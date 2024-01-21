الأحد 21 يناير 2024
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مصر

وزير النقل يتفقد ورش أسوان للسكك الحديدية لمتابعة أعمال الصيانة

وزير النقل
وزير النقل

أعلنت وزارة النقل أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل يرافقه رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية تفقد ورشة أسوان للسكك الحديدية المتخصصة في أعمال التجهيز اليومي للقطارات والصيانة الدورية للجرارات والعربات وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأعمال الصيانة والدعم الفني للوحدات المتحركة بكافة ورش السكك الحديدية  وفي إطار متابعة خطة التطوير الشامل التي تنفذها الوزارة لتطوير ورش السكك الحديدية لرفع مستويات السلامة والأمان وزيادة إنتاجية هذه الورش وذلك خلال فعاليات "شهر الصيانة والدعم الفني في السكة الحديد".

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خطة تطوير الورش تتم على 4 محاور رئيسية 

وقال بيان، لوزارة النقل إن خطة تطوير الورش تتم على 4 محاور رئيسية: (تطوير المباني – تجهيزها باحدث المعدات) وامدادها بالعناصر البشرية المؤهلة سواء من العناصر البشرية الجديدة التي تم تخريجها من المعهد العالي لتكنولوجيا النقل أو تم تأهيلها وتدريبها والاكاديمية العسكرية المصرية وتدريب وتثقيف واعادة تاهيل العناصر الحالية، باعتبار العنصر البشري أحد أهم عوامل نجاح منظومة السكك الحديدية، إضافة إلى حوكمة قطع الغيار وعدم القيام باجراءات الشراء لأي قطع غيار إلاّ بعد التأكد من عدم وجودها بجميع ورش الهيئة وربط جميع هذه الورش بمنظومة إلكترونية محكمة بمكتب نائب رئيس هيئة السكك الحديدية المختص.

وأضاف البيان أن الوزير تفقد أقسام الورشة المختلفة والتقى بالعاملين بها وأكد عدم خروج أي قطار الا بعد التاكد من الحالة الفنية له والتوسع في أعمال الصيانة التي تجرى بالورشة وإمدادها بأحدث المعدات والحرص على أن تكون قطع الغيار اللازمة أصلية وطبقًا للمواصفات الفنية، وكذا ضرورة الحفاظ على مستوى نظافة متميز للورشة ولكافة القطارات العاملة على خطوط شبكة السكك الحديدية، كما وجه الوزير رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية بخلق بيئة عمل مناسبة وعقد اجتماعات دورية مع العاملين وتطبيق مبدا الثواب والعقاب وان الحافز لمن يستحق وان المناصب بالكفاءة وليست بالأقدمية.

وتابع الوزير خلال جولته التفقدية أعمال التطوير التي تتم بالورشة والتي تنفذها النيل العامة للإنشاء والطرق التابعة لوزارة النقل وحيث تشمل أعمال التطوير (إنشاء ورشة جرارات واستكمال السكك - انشاء ورشة العربات – انشاء مبنى ادارى جديد وتطوير وترميم ورفع كفاءة المبنى الاداري القديم، إحلال وتجديد شبكة التغذية بالمياه.

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بالورشة احلال وتجديد شبكة الصرف الصحي بالورشة – اعمال الكهرباء والمحولات بالورشة – اعمال شبكة الحماية المدنية ونظام  الانذار الآلي  والاطفاء) بالإضافة إلي السكك الحديدية اللازمة للورشة وقد بلغت نسبة أعمال التطوير بالورشة 85 % ومن المنتظر الإنتهاء منها 31 مارس 2024، كما تابع الوزير أعمال تنفيذ مشروع إنشاء هنجر لتخزين القطارات بحوش السد العالي.

و أكد الفريق كامل الوزير خلال الجولة ان تطوير ورش اسوان للسكك الحديدية يأتي في اطار تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية تشتمل على خمس عناصر هي الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش، بالإضافة تدريب وتثقيف العنصر البشري  وفي ضوء تنفيذ الوزارة  لخطة شاملة لتطوير الورش القائمة  وإنشاء ورش جديدة (تطوير 33ورشة قائمة -انشاء 5 ورش جديدة ) مشيرا الى  انه في اطار الخطة الشاملة لتطوير الورش الانتاجية المختلفة يتم التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة من خلال عقود الصيانة والدعم الفني بهدف نقل الخبرة للعناصر البشرية بما يمكنها من تنفيذ أعمال الصيانة والعمرة للوحدات المتحركة الجديدة ذات التكنولوجيا الحديثة والمتطورة فعلي سبيل المثال فيتم التعاون مع شركة وابتك الامريكية في ورش التبين وجار إنشاء ورشة جديدة بمنطقة مهمشة لصيانة وعمرة جميع الجرارات الموردة من الشركة، كما تم التعاون مع شركة تالجو بإنشاء ورشة مخصصة لصيانة قطارات تالجو بورش الفرز وأيضا التعاون مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية لصيانة وعمرة العربات الروسية/المجرية بورشة أبو غاطس ومن المخطط إنشاء ورشة جديدة بمنطقة أبو زعبل لصيانة وعمرة هذه النوعية من العربات.

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