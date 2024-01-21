بعد الانتهاء من تنفيذه.. "النقل" تنشر صورا لمحور "الزقازيق - السنبلاوين"

نشرت وزارة النقل صورا لمحور الزقازيق - السنبلاوين حيث تم الانتهاء من تنفيذ المحور بنسبة 100% ومخطط افتتاحه خلال الفترة المقبلة ويبلغ طول المحور 38 كم وبعرض 25 م و3 حارات مرورية لكل اتجاه ويشتمل على 66 عمل صناعي (24 كوبرى و38 نفق 4 برابخ) كما أن الطريق يربط بين محافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والطريق الدولى الساحلى يساهم فى تسهيل حركة المواطنين وحركة التجارة بين هذه المحافظات والحد من الحوادث.

يذكر أن قطاع الطرق والكبارى فى مصر شهد تنفيذ أعمال تطوير ضخمة، نفذتها الهيئة العامة للطرق والكبارى التابعة لوزارة النقل حيث يهدف تنفيذ المشروع القومي للطرق ربط شبكة الطرق بخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة ويعمل على تعزيز فرص التكامل الاقتصادي مع الدول المجاورة على طول المحاور الرئيسية بين الشرق والغرب وبين الشمال والجنوب، وجرى التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم

وفى هذا السياق قال رئيس هيئة الطرق والكبارى اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة، إنه تم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم وتم الانتهاء من تنفيذ 6000 كم منها وجاري العمل في 1000 كم، كما تم التخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وتم الانتهاء من تنفيذ 8000 كم منها وجاري العمل في 2000 كم.

وأشار اللواء حسام فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ محور بديل خزان أسوان على النيل للربط بين طريق (أسوان - برنيس) حتى طريق الصعيد الصحــراوى الغربـى (أسوان – إدفو) عابرا نهر النيل بطول 5،4 كم وذلك لنقل الحركة المرورية من أعلى كوبرى الخزان القديم والحفاظ على جسم الخزان

محور الزقازيق - السنبلاوين بعد الانتهاء منه

محور الزقازيق - السنبلاوين بعد الانتهاء منه

محور الزقازيق - السنبلاوين بعد الانتهاء منه

محور الزقازيق - السنبلاوين بعد الانتهاء منه

محور الزقازيق - السنبلاوين بعد الانتهاء منه

محور الزقازيق - السنبلاوين بعد الانتهاء منه

محور الزقازيق - السنبلاوين بعد الانتهاء منه

محور الزقازيق - السنبلاوين بعد الانتهاء منه